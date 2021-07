Saatchi & Saatchi Propagate dévoile une campagne publicitaire pour lancer Battlegrounds Mobile India

La campagne vise à mettre en évidence certains des éléments clés du jeu qui définissent Battlegrounds en tant que marque.

Battlegrounds IP de Krafton a introduit une nouvelle offre Battlegrounds Mobile India. Pour promouvoir la nouvelle offre, la marque a dévoilé une nouvelle campagne. Pour cela, Krafton s’est associé à Saatchi & Saatchi Propagate et a conceptualisé et produit deux publicités télévisées. « Le partenariat nous a offert une chance de nous appuyer sur le nouveau récit du jeu, selon lequel il s’agit autant d’une activité sociale que d’un jeu. Les gens nouent des amitiés, introduisent ces liens dans le monde hors ligne et certains rencontrent même leurs partenaires et conjoints tout en jouant. C’était l’occasion de pouvoir écrire de vraies histoires qui ont finalement abouti à ce film », a déclaré Charles Victor, COO – Saatchi & Saatchi Propagate.

La campagne comporte deux TVC, le premier est mené avec un #IndiaKaGame, tandis que l’autre se concentre sur le thème central des « dosti » ou des amitiés nouées dans le jeu. Le film de lancement est un film de montage mettant en lumière les différentes manières dont les Indiens se sont appropriés le jeu à travers leurs rituels, leurs bizarreries et leurs modes de vie, leurs relations et leurs liens typiquement indiens.

La campagne vise à mettre en évidence certains des éléments clés du jeu qui définissent Battlegrounds en tant que marque. Il capture les nuances « Made in India » comme les amitiés qui se nouent et se renforcent pendant le jeu, l’esprit de compétition et les particularités du joueur indien. Tous ces thèmes ont été intégrés dans la campagne. L’objectif était de créer des films mémorables qui font revivre la diversité, l’inclusivité, les traits uniques et les particularités des joueurs qui font vraiment de Battlegrounds Mobile India un jeu pas comme les autres, a déclaré Chetan Kapoor, directeur créatif principal, Saatchi & Saatchi Propagate. “Bien que produire des films de cette envergure ait été un défi à cette époque, nous pensons que nous avons réussi à créer des films publicitaires qui seront appréciés autant que le jeu est aimé”, a-t-il ajouté.

La campagne de lancement sera fortement promue sur les supports numériques, tandis que le deuxième film sera lancé sous peu.

