Sabadell a battu Rayo Vallecano 2-0 à domicile

03/05/2021 à 20:03 CEST

le Sabadell a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Foudre ce lundi dans le Stade La Nova Creu Alta. le Sabadell est venu à la réunion avec des esprits renforcés après avoir remporté la victoire 1-0 contre le Majorque. Pour sa part, Vallecano Ray a récolté une égalité dans les deux sens contre le Albacete, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec cette défaite, le Vallecano Ray a été placé en septième position à la fin du match, tandis que le Sabadell est dix-huitième.

Pendant la première partie du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

La seconde moitié du match a commencé de manière excellente pour l’équipe de Sabadell, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Grottes d’Adri à 53 minutes. Il a ajouté à nouveau le Sabadell, qui a augmenté les écarts en faisant 2-0 grâce au succès devant le but par Edgar Hernandez peu de temps avant la fin, plus précisément en 1990, concluant la confrontation avec le résultat de 2-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Sabadell a donné accès à Pierre Cornud, Pedro Capo, Aleix Coch Lucena Oui Edgar Hernandez pour Stoichkov, Gorka Guruzeta, Nestor Querol Oui Grottes d’Adri, Pendant ce temps, il Vallecano Ray a donné accès à Miguel Angel Guerrero, Isi Palazon Oui Jose Angel Pozo pour Yacine Qasmi, Esteban Saveljich Oui Alvaro Garcia.

L’arbitre a montré un total de sept cartons: quatre jaunes à la Sabadell (Stoichkov, Grego Sierra, Gorka Guruzeta Oui Grottes d’Adri) et deux à Foudre (Alejandro Catena Oui Oscar Valentine). De plus, il y avait un carton rouge, spécifiquement pour Josu Ozkoidi par l’équipe locale.

Après avoir remporté le match, le Sabadell a été placé avec 40 points à la dix-huitième position du classement à la fin de la partie, tandis que le Vallecano Ray il a été placé à la septième place avec 57 points.

Le lendemain, l’équipe de António Hidalgo fera face à Vrai Oviedo, Pendant ce temps, il Vallecano Ray de Andoni Iraola lui fera face Leganes.

Fiche techniqueSabadell:Ian Mackay, Oscar Rubio, Jaime Sánchez, Juan Ibiza, Grego Sierra, Josu Ozkoidi, Adri Cuevas (Edgar Hernandez, min 90), Iker Undabarrena, Nestor Querol (Aleix Coch Lucena, min 82), Stoichkov (Pierre Cornud, min .60) et Gorka Guruzeta (Pedro Capo, min.61)Vallecano Ray:Stole Dimitrievski, Luis Advíncula, Alejandro Catena, Esteban Saveljich (Isi Palazon, min.71), Francisco García, Baby, Óscar Trejo, Santi Comesana, Óscar Valentín, Álvaro García (José Ángel Pozo, min.73) et Yacine Qasmi (Miguel Angel Guerrero, min.60)Stade:Stade La Nova Creu AltaButs:Adri Cuevas (1-0, min.53) et Edgar Hernandez (2-0, min.90)