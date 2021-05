Sabadell demande le retour du public pour toutes les équipes

13/05/2021 à 16:47 CEST

CE Sabadell a adressé une lettre demandant «aux autorités, le retour du public avec les mêmes conditions pour toutes les équipes» après la décision du gouvernement qu’il n’y ait de public que dans les autonomies qui montrent une plus grande évolution sanitaire.

Dans la note, Sabadell fait part à la Liga de son “malaise face à la décision annoncée par le gouvernement espagnol par l’intermédiaire du ministre de la Culture et des Sports José Manuel Rodriguez Uribes“. Du club, ils comprennent que” c’est une mesure discriminatoire pour les équipes et fausse la compétition dans la partie la plus décisive. “Pas en vain, Castellón, Lugo et Carthagène, trois des équipes impliquées dans la lutte pour la permanence seront capable de jouer avec le public.

Sabadell – poursuit la note – “comprend que le retour proportionnel du public dans tous les stades serait en cohérence avec l’ouverture d’autres événements au niveau culturel et sportif”.

Du club, un message est envoyé aux fans leur transmettant que “nous continuons à travailler pour que les membres reviennent à la Nova Creu Alta” conclut la note.

Sabadell jouera ce dimanche à domicile sans public contre Tenerife.