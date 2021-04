Sabadell gagne à Nova Creu Alta cinq mois plus tard

26/04/2021

À 23:37 CEST

Joan Blanch

Jaime a permis à Sabadell d’ajouter trois points dans la Nova Creu Alta après cinq mois de traversée du désert. Prenez une longueur d’avance sur les arlequins dans la lutte pour la permanence, maintenant à deux points de Carthagène, l’équipe qui marque le salut.

SAM

TORT

Sabadell

Mackay, Ozkoidi, Jaime (Aleix Coch 87 ‘), Adri Cuevas, Juan Hernández (Aarón Rey 56’) (Álvaro Vázquez 88 ‘), Óscar Rubio, Juan Ibiza, Boniquet (Capó 72’), Guruzeta (Néstor Querol 56 ‘) , Grego Sierra, Undabarrena.

Majorque

Reina, Sastre (Gámez 66 ‘), Olivan (Abdón 77’), De Galarreta (Mboula 80 ‘), Alvaro, Salva Sevilla (Aleix Febas 66’), Dani Rodríguez, Cufré (Mollejo 45 ‘), Raíllo, Amath, Valjent

Arbitre

Galech Apezteguía de l’école navarraise a averti le visiteur Valjent, Joan Sastre, Dani Rodríguez et a expulsé l’entraîneur Luis García Plaza pour avoir protesté.

Campagne

Nova Creu Alta. Derrière des portes closes.

Le Centre d’Esports Sabadell et Majorque ont affronté le match avec le besoin de gagner et d’ajouter les trois points pour se qualifier pour leurs buts. L’équipe des Baléares a commencé fort et a mis le but d’Arlequin en difficulté dans la première action.

Dans les dix premières minutes, Majorque a réussi jusqu’à cinq tirs mais sans trouver le but que Sabadell a fait lors de sa première arrivée. Adri Cuevas a mis Reina à l’épreuve, qui a envoyé le milieu de terrain de l’arlequinado dans un corner. Et à la sortie de ce virage est venu le but. Adri Cuevas lui-même l’a mise au deuxième poteau, Juan Ibiza l’a conquise et Jaime a surpris Manolo Reina avec un Chilien.

Le 1-0 a blessé les visiteurs qui n’ont pas trop dérangé Mackay à l’exception d’un tir de Dani Rodríguez qui est sorti de justesse. Une fois de plus, l’équipe des Baléares a commencé fort avec un tir de Ruiz de Galarreta qui a touché le poteau de Mackay. C’était, cependant, la seule chance claire pour Majorque que, malgré la clôture du but défendu par Mackay, elle ne le puisse pas avec le mur défensif des hommes d’Antonio Hidalgo. Troisième victoire dans la Nova Creu Alta de la saison et la Sabadell qui continue de rêver de permanence.