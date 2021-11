Sabadell licencie Antonio Hidalgo

20/11/2021 à 20h24 CET

Joan Blanch

L’écrasante défaite de Sabadell (3-0) sur le terrain de Madrid Castilla a mis Point d’arrivée à l’étape d’Antonio Hidalgo sur le banc arlequin. « Aujourd’hui est un jour triste car nous sommes arrivés au bout d’une route. J’ai informé Antonio Hidalgo qu’il n’était plus l’entraîneur de l’équipe première », a commenté le président à la fin du match. Esteve Calzada qui a ajouté que « nous pensons que c’est la décision qui touche car nous sommes à un point de non-retour ».

Hidalgo a sauvé l’équipe à son arrivée de la relégation à la troisième, il l’a élevée l’année suivante à la Smartbank League bien que l’expérience dans le football professionnel n’a duré qu’une saison. Cette année, ils ont opté pour qu’il ramène l’équipe Sabadell à Segundo mais pour le moment, l’équipe est en déclin. L’équipe le prendra provisoirement Miki Lledó, scrutant la zone internationale jusqu’à ce que l’entraîneur pour remplacer Hidalgo soit trouvé.

« Je pensais que cette décision ne viendrait jamais. C’est la responsabilité de chacun », dit Calzada. La difficulté est double puisque depuis quelques semaines le Centre d’Esports est également privé de directeur sportif. « Nous travaillons sur les deux postes, celui de chercher un directeur sportif et un nouvel entraîneur », a admis Calzada.

11 points sur 39 possibles pour une équipe conçue pour se battre pour la promotion et qu’il ne donne pas des performances adéquates. « C’est une équipe qui est conçue pour être en haut et nous sommes en bas et c’est pourquoi cette décision est prise immédiatement », a déclaré le président de Sabadell qui cherchera rapidement un entraîneur pour s’asseoir sur le banc samedi prochain lors du match à Nova. Creu Alta contre Andorre.