Sabadell mène la participation espagnole

17/11/2021 à 21:20 CET

.

Astralpool Sabadell, qui affrontera Orizzonte dans la première phase du match des 13 Coupes d’Europe, mène la représentation espagnole, avec STM Mataró, Mediterrani et Terrassa, dans le premier tour continental de ce jeudi jusqu’à dimanche.

Sabadell et Mataró sont clairement les favoris pour se qualifier parmi les trois premiers de leurs groupes respectifs, tandis que Mediterrani et Terrassa ont également des options claires passer à la deuxième phase.

Dans le groupe D, qui se déroule au Portugal, le CN Sabadell jouera contre Orizzonte Catania (Italie), Ethnikos (Grèce), Olimpia Kosice (Slovaquie) et l’hôte Pacense, avec laquelle il fait ses débuts ce jeudi à 19h00.

Les femmes espagnoles et siciliennes clôtureront le groupe portugais dimanche prochain lors du match des 13 Coupes d’Europe, entre les deux équipes les plus titrées au niveau international.

Catania est l’équipe qui a marqué l’histoire du water-polo féminin européen entre 1994 et 2008, lorsqu’elle a remporté son huit coupes d’Europe.En passe d’atteindre le neuvième, il s’est retrouvé en finale disputée le 23 avril 2011 avec la recrue Club Natació Sabadell, qui a gagné 13-8 et a changé l’histoire.

Sabadell a succédé aux Siciliens et ga marqué ses cinq Coupes d’Europe, entre 2011 et 2019, culminant sa prodigieuse décennie et celle du water-polo féminin espagnol.