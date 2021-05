Sabadell oublie ses rivaux et ne pense qu’à Oviedo

06/05/2021 à 19:21 CEST

Joan Blanch

La garde-robe du Centre d’Esports Sabadell Il est clair que dans cette dernière ligne droite de la ligue, toutes les équipes chercheront le maximum de points possible. À leur tour, ils savent que la recette n’est pas de penser au-delà du prochain engagement, c’est-à-dire Vrai Oviedo.

«Une victoire à Oviedo nous rapprocherait du salut. Vous devez continuer à ajouter pour essayer de vous sauver le plus tôt possible. On ne fait pas de calculs, on ne pense qu’aux Asturiens ”, a-t-il commenté Ian Mackay.

Le gardien de but n’a pas concédé depuis deux matchs. Une statistique qui explique le changement de dynamique d’équipe «Nous réussissons devant le but et gardons une feuille blanche et c’est très important».

Malgré cela, ceux de noble aristocrate ils continuent de baisser et doivent s’ajouter. “Nous avons réalisé six points mais nous continuons de baisser, ce qui nous oblige à aller à Oviedo pour récupérer les trois points”.