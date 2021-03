Sabadell quitte Lugo sans ajouter de points (0-1)

28/03/2021 à 16:14 CEST

Le Sabadell a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 0-1 contre lui Lugo ce dimanche dans le Largeur du chariot. Le Lugo Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match joué contre le Castellon et pour le moment, il avait une séquence de trois nuls consécutifs. Du côté des visiteurs, le Sabadell a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre lui Sportif réel. Grâce à ce résultat, l’équipe Sabadell est dix-huitième, tandis que le Lugo Il est quinzième à la fin de la partie.

La première équipe à marquer a été la Sabadell, qui a ouvert le score grâce à un but de Juan Ibiza à 12 minutes. Avec ce marqueur, la première partie du duel s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 0-1.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Lugo ils sont entrés du banc Gérard Valentine, Chris Ramos, Carlos Pita, Iriome Oui Borja Dominguez remplacer Arvin Appiah, Cristian Herrera, Fernando Seoane, Manu Barreiro Oui Xavi Torres, tandis que les changements par le Sabadell étaient Aaron Rey, Gorka Guruzeta, Josu Ozkoidi, Pedro Capo Oui Grego Sierra, qui est entré par Stoichkov, Edgar Hernandez, Heber Pena, Xavi Boniquet Oui Grottes d’Adri.

Au cours des 90 minutes de la réunion, six cartes au total ont été vues. Par le Lugo l’arbitre sanctionné par le jaune pour Frederico Venancio Oui Gérard Valentine, tandis que dans l’équipe de Sabadell, il a averti Jaime Sanchez, Pierre Cornud et Iker Undabarrena et avec du rouge à Pierre Cornud (2 jaunes).

Après avoir conclu le match et ajouté trois points à domicile, le Sabadell ils étaient à la dix-huitième place avec 31 points, tandis que Lugo était à la quinzième place avec 36 points.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec Les palmiers, Pendant ce temps, il Sabadell jouera contre lui Girona.

Fiche techniqueLugo:Ian Mackay, Juan Ibiza, Jaime Sánchez, Oscar Rubio, Heber Pena, Iker Undabarrena, Xavi Boniquet, Adri Cuevas, Pierre Cornud, Stoichkov et Edgar HernandezSabadell:Ander Cantero, Eduard Campabadal, Frederico Venancio, Diego Alende, Luis Ruiz, Hugo Rama, Xavi Torres, Fernando Seoane, Arvin Appiah, Cristian Herrera et Manu BarreiroStade:Largeur du chariotButs:Juan Ibiza (0-1, min. 12)