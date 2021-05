Sabadell s’accroche aux mathématiques

20/05/2021 à 20:01 CEST

Joan Blanch

Jusqu’à ce que les mathématiques disent le contraire, l’environnement et les joueurs du Centre d’Esports Sabadell eux-mêmes résistent à prendre leur déclin pour acquis. La défaite de mercredi à Alcorcón a fait beaucoup de dégâts à l’équipe, mais la réalité est qu’il reste six points à jouer et les Harlequins sont quatre de la dernière. Très difficile oui, impossible non.

Le plus important maintenant, dans les jours qui ont précédé le match de lundi contre Ponferradina à Nova Creu Alta, est de récupérer émotionnellement les joueurs, très touchés par la dernière défaite. Si la victoire est remportée lundi contre Ponferradina, alors il faudra attendre les résultats des autres équipes impliquées, Alcorcón, Logroñés, Castellón et Lugo, pour savoir si le Centre d’Esports Sabadell arrive avec des options pour le dernier jour.

La note positive pour ce lendemain est que le technicien Antonio Hidalgo, également très touché par le dernier résultat de son équipe, il va récupérer des joueurs importants de la zone offensive pour tenter un autre miracle, comme celui qu’il a réalisé il y a deux saisons alors qu’avec très peu de possibilités, il a réussi à rester en deuxième B à Olot.