Sabadell se remet émotionnellement

21/05/2021 à 19:28 CEST

Joan Blanch

Au fil des jours, les joueurs du Centre d’Esports Sabadell retrouvent leurs esprits après la dure défaite subie dans le champ d’Alcorcón, qui a laissé la permanence en Second comme quelque chose de pratiquement impossible.

Cependant, toute option, aussi minime soit-elle, est de gagner les deux matchs que ceux d’Antonio Hidalgo ont. Deux matches qui affronteront deux rivaux, Ponferradina à domicile et Mirandés à l’extérieur, qui ne joueront pas du tout. Sûrement à cause de cela, et à cause du besoin des arlequins, le club espère ajouter les six points et ensuite attendre les résultats que les rivaux directs obtiennent dans la lutte pour le salut.

Différents joueurs aiment Josu, Aleix Coch ou le capitaine Ange martinez Ils ont laissé des messages sur leurs réseaux sociaux ces dernières heures. En eux, les footballeurs de Sabadell étaient convaincus de se battre jusqu’au bout et de se battre pour le but. Une action qui a permis de retrouver un peu le moral des supporters, qui, connaissant la fidèle paroisse d’Arlequin, n’arrêteront pas d’encourager ou de soutenir les joueurs dans ces derniers matchs.

En 4 saisons si j’ai appris quelque chose c’est de me lever. Cela a été une montagne russe d’émotions, mais ici, elles m’ont appris à toujours atterrir sur mes pieds et à continuer. Il nous reste 2 jours, je pense et toi? 🤜🏼🤛🏼 📸 @ rogerbr21 pic.twitter.com/qdzfFqYjBt – Aleix Coch (@ AleixCoch4) 21 mai 2021

De cette manière, le Centre d’Esports Sabadell se prépare à vivre le premier des deux jours de transistors, en attendant ce qu’ils peuvent faire, Alcorcón, Lugo, Castellón et Logroñés, les quatre autres équipes qui se battent pour le salut lors de ces deux derniers matches de championnat. .

Antonio Hidalgo qui a également été très touché après la dernière défaite, il aura le choix d’affronter une Ponferradina que les arlequins ont déjà battue au premier tour à El Toralín. L’objectif de Sabadell est de gagner pour rester en vie, mais aussi de pouvoir ajouter la cinquième victoire de la saison à domicile et clôturer la saison à Creu Alta avec un bon résultat.