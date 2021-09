Sabadell vs Barcelona B, Segunda B: Blog en direct, mises à jour, objectifs, temps forts

Bienvenue au stade Nova Creu Alta ! Le domicile du CE Sabadell dans la belle Catalogne est le site du quatrième match de Barcelone B de la saison de troisième division alors que le Barça B affronte un autre rival catalan aujourd’hui.

Cela a été un début de saison difficile pour l’équipe de Sergi Barjuan. Le Barça B compte deux points et un but lors de ses trois premiers matches et n’a plus marqué depuis la première mi-temps du premier match.

Le Barça B sera privé de Nico González pour cause de maladie, mais l’équipe semble assez forte pour bien jouer et gagner aujourd’hui pour enfin décoller cette saison. Vamos !

Compétition/Journée: 2021-22 Segunda B, Groupe 2, Journée 4

Date/Heure: dimanche 19 septembre 2021, 17h CET (Barcelone), 16h BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria), 11h HE, 8h PT (USA), 20h30 IST (Inde)

Lieu: Nova Creu Alta, Sabadell, Catalogne, Espagne

