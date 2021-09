Sabadell vs Barcelona B, Segunda B: Score final 1-3, le Barça B domine sur la route, remporte le premier match de la saison

Barcelone B a finalement remporté son premier match de la saison de troisième division, et ce fut une victoire dominante 3-1 sur ses rivaux catalans Sabadell grâce à une excellente performance d’équipe. Le Barça B a dominé dès le début, a inscrit deux buts refusés en première mi-temps mais a finalement trouvé le fond des filets en deuxième période et a remporté son premier match sous la direction du nouvel entraîneur-chef Sergi Barjuan.

PREMIÈRE MOITIÉ

Les 45 premières minutes ont été sans aucun doute les meilleures du Barça cette saison. Les jeunes Blaugrana étaient en tête dès le début, déplaçant le ballon avec rythme d’un côté à l’autre et utilisant la défense de Sabadell à leur avantage.

Jandro Orellana dirigeait le milieu de terrain et les ailiers Nils Mortimer et Ferran Jutglà étaient des menaces constantes sur les flancs. Défensivement, le Barça n’a jamais souffert et Arnau Tenas n’avait besoin que d’un arrêt à la 41e minute.

La domination du Barça s’est traduite en occasions, avec Mortimer ratant un tête-à-tête et Jutglà presque marquant un hurleur, et il y avait aussi deux buts refusés : d’abord Guillem Jaime a marqué avec un tir du pied gauche incroyable mais Ángel Rodado était hors-jeu et a gêné le gardien de but, puis Mortimer était un peu trop impatient dans sa course après un tir d’Álvaro Sanz et était également hors-jeu lorsqu’il a trouvé le fond des filets.

A la mi-temps, le match était vierge mais le Barça B jouait très bien et semblait prêt à trouver les buts vainqueurs en seconde période.

DEUXIÈME PARTIE

Le Barça B a continué à dominer la possession en seconde période et il y avait plus d’occasions grâce à un excellent plan d’aile. Mortimer a dû partir avec une blessure au pied, mais Ez Abde est venu à sa place avec beaucoup d’énergie et de désir, et c’est son tir dans la surface qui est entré dans les pieds d’Ángel Rodado qui a marqué le rebond et a donné l’avantage au Barça.

Les visiteurs ont continué à attaquer à la recherche d’une seconde et méritaient pleinement une victoire, mais Morgado a marqué une tête à 10 minutes de la fin dans ce qui était la seule chance de Sabadell en seconde période et l’équipe locale était de retour.

Mais le match n’était pas terminé, et après un long ballon de dos de Tenas à la recherche de Rodado, l’attaquant du Barça B a fait preuve d’une grande force et d’un sang-froid pour battre deux défenseurs de Sabadell et trouver le fond des filets pour son deuxième du match.

Matheus Pereira est entré en jeu en tant que remplaçant et a également rejoint le groupe des buteurs, avec une belle frappe du bord de la surface pour porter le score à 3-1. C’était suffisant pour tuer le match, et le coup de sifflet final est venu mettre fin à une excellente performance et à la première victoire de la saison pour le Barça B.

C’est plus comme ça.

Sabadell: Royo; Rubio, Coch, Morgado ; Planas, García, Boniquet, Sánchez ; Rey; Kaxe, González

But : Morgado (81′)

Barça B: Tenas; Guillem, Comas, Mármol, Solà ; Sanz, Jandro, De Vega (Mathée) ; Mortimer (Ez Abde), Rodado, Jutglà

Buts : Rodado (68′, 84′), Matheus (87′)