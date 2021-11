Sabalenka bat Swiatek et revient en finale de la WTA

14/11/2021 à 10:36 CET

.

La Biélorusse Aryna Sabalenka, deuxième meilleure joueuse du monde, a battu la Polonaise Iga Swia 2-6, 6-2, 6-4 sameditek et il a conservé de bonnes chances d’atteindre la demi-finale de la finale de la WTA d’Akron.

Dans le premier set Swiatek, avec 85 pour cent des points gagnés dès le premier service, a profité de l’incohérence de Sabalenka, avec seulement deux gagnants et plusieurs fautes directes.

En sécurité avec son service, la Polonaise n’a eu aucune opportunité de pause contre elle et les deux partisans en ont profité pour briser le service de la Biélorusse lors des quatrième et sixième matchs et prolonger la séquence de défaites de sa rivale à 16 matchs perdus sur les 18 derniers.

Dans la deuxième manche, Sabalenka a créé sa première occasion de pause, dans le troisième match, mais Swiatek il a gardé son tennis sobre, sûr et a tenu le service pour mener 2-1.

Sabalenka a gardé le service et a pris l’avantage au cinquième match, au cours duquel Iga il a commis une double faute sur le tableau d’affichage 30-40 et a amené le Biélorusse, avec un changement d’attitude, à casser et à prendre l’avantage 3-2.

Encouragé par le public, Aryna il a gardé le service et a de nouveau cassé, au septième jeu, quelques minutes plus tard pour sécuriser le set dans un match disputé, le huitième.

Avec le match 1-1, dans la troisième manche, Sabalenka il est devenu un tremblement de terre, a frappé la balle avec toute son anatomie et s’est cassé au troisième match, mais n’a pas pu confirmer, dans un service entaché de doubles fautes.

Sabalenka, criant et à coups puissants, Swiatek, peu bruyants, mais sans céder, ils ont soulevé une belle bagarre, avec un tennis de haut niveau qui s’est amélioré après 3-3.

La Biélorusse a tenté sa chance et, bien qu’elle ait commis de nombreuses fautes directes, lors du onzième match, elle a profité d’un clin d’œil Iga et il a cassé son service pour prendre l’avance 6-5. Il a confirmé la pause et a assuré la victoire.

Cet après-midi, l’Espagnole Paula Badosa, dixième au classement mondial, s’est qualifiée pour la demi-finale en battant la Grecque María Sakkari 7-6 (4), 6-4, dans un match disputé dans lequel l’Hispanique a montré un meilleur tennis dans le décisif des moments.

Badosa a deux victoires sans défaite en l’absence d’un tour dans le groupe Chichen Itza; ils le suivent Sakkari et Sabalenka, avec une victoire et un échec, et Swiatek, avec deux revers.

Ce dimanche, dans l’autre groupe, les Espagnols Garbiñe Muguruza chercheront leur accès aux demi-finales contre l’Estonie Annet Kontaveit, déjà assuré dans la phase des quatre meilleurs, et le Tchèque Karolina Pliskova ira avant son compatriote Barbora Krejcikova.