SABATINI: Un terroriste antifa en uniforme a tenté de bombarder plus de 100 personnes au rallye J6 de Floride, complice des médias

Le représentant de l’État de Floride, Anthony Sabatini, maintenant candidat à la Chambre des États-Unis, blâme les principaux médias après qu’un « terroriste national » d’Antifa en uniforme a tenté de bombarder un rassemblement en Floride le 6 janvier où il était l’orateur principal.

Garrett Smith, 22 ans, a été arrêté pour avoir prétendument transporté une bombe artisanale active et d’autres explosifs alors qu’il tentait de participer à un rassemblement pour protester contre le traitement réservé aux prisonniers politiques du 6 janvier.

La police a déclaré que Smith avait une bombe artisanale active sur lui et a révélé qu’une perquisition à son domicile – qu’il partage avec ses parents – a révélé plus d’explosifs, du ruban adhésif et des clous pour les grenades, et une liste de contrôle « action directe » qui comprenait l’iconographie d’Antifa.

La police du casque a trouvé que Smith contenait également trois lances, un autre symbole Antifa connu.

La police a trouvé des explosifs au domicile de Smith (Crédit : shérif du comté de Pinellas)

Sabatini a décrit Smith comme un « terroriste domestique » qui a tenté de semer la peur chez les conservateurs appelant à une procédure régulière.

« C’est dégoûtant et tordu que les médias grand public aient décidé de masquer totalement l’histoire parce qu’elle va à l’encontre du récit », a déclaré Sabatini à National File.

Le récit étant que « Tous ceux qui pensent que les prisonniers du J6 méritent le droit à une procédure régulière » est un « terroriste national ».

« Le fait est que nous avons un terroriste domestique légitime, un kamikaze radical de gauche, qui se présente au rassemblement afin de tuer un groupe de personnes tout en portant des vêtements Antifa », a déclaré le républicain de Floride.

« Il est complètement ignoré par les médias ? Sabatini a demandé : « Les médias sont complices de cette violence et de ce danger. »

CONFIRMÉ: L’accusé est membre d’Antifa – sur la photo voici son casque Antifa « à trois flèches » pic.twitter.com/CNCa1OQuQM – Représentant Anthony Sabatini (@AnthonySabatini) 8 janvier 2022

Il a été confirmé que Smith est récemment retourné dans la maison de ses parents en Floride après avoir passé une période inconnue à Portland, en Oregon.

Cette ville est une zone de recrutement connue pour Antifa.

La « liste de contrôle d’action directe » de la police trouvée au domicile de Smith contient l’uniforme typique d’Antifa, y compris des vêtements pour participer à l’unité tactique « black bloc » qui leur permet d’échapper à la capture.

Sous « équipement », la liste de contrôle comprend un « parapluie noir », qui est utilisé par les membres d’Antifa pour se cacher des caméras de sécurité et dévier moins que les projectiles de contrôle des foules mortels.

Les autres équipements de la liste comprennent un masque à gaz, une matraque, des briquets, du gaz poivré, des « chiffons inflammables », une « cartable de feu d’artifice » et des « clous de construction ».

Shérif du comté de Pinellas

Sabatini a déclaré qu’il pensait que Smith avait été radicalisé par les médias.

« Ils savent que leurs récits et leur rhétorique incitent ces types d’extrémistes à planifier des meurtres méthodiques, et pourtant ils n’ont aucun regret », a déclaré Sabatini. « Ils ne prêtent aucune attention aux effets de leurs actions, et c’est dérangeant et honteux. »

« Les médias sont prêts à fomenter sciemment ce type d’extrémisme. »

2 jours après qu’un terroriste d’Antifa a tenté de faire exploser le rassemblement auquel j’ai parlé avec une bombe à pipe, les médias grand public ont toujours refusé de rapporter l’histoire Absolument malade https://t.co/gO7NRfDgzX – Représentant Anthony Sabatini (@AnthonySabatini) 8 janvier 2022

Les médias locaux ont caractérisé l’histoire en termes vagues et ont inclus des informations superflues sur un accusé du 6 janvier qui ont laissé beaucoup – y compris Sabatini – confus.

L’événement a reçu peu d’attention nationale en dehors des cercles conservateurs.

Alors que Sabatini était visiblement à fleur de peau après avoir frôlé la catastrophe, il a tous deux souligné que la réponse rapide de la police du shérif du comté de Pinellas, Bob Gualtieri, et de son département devrait donner aux conservateurs des raisons de se sentir en sécurité, et a déclaré que cette attaque déjouée ne devrait pas empêcher les conservateurs d’exprimer des opinions politiques. opinions en public.

« Ne laissez pas la gauche radicale et les vrais terroristes nationaux instiller la peur chez les Américains pacifiques et patriotiques, ceux qui défendent la Constitution américaine », a déclaré Sabatini.

« Ce pays a été fondé par de grands patriotes qui se sont opposés à d’énormes dangers et périls pour créer une société libre, et les ennemis de la liberté ne sont jamais partis depuis le début de ce pays. » Il a ajouté: « Ils sont plus concentrés qu’ils ne l’ont jamais été, mais ils ont toujours été là. »

« Des gens comme lui qui veulent détruire la liberté, tuer des gens libres et détruire cette république autonome, c’est le devoir de chaque Américain de se dresser contre eux. »

Ce n’est pas la première fois qu’un membre de la gauche radicale tente d’utiliser des explosifs lors d’une manifestation en Floride.

En juin 2020, un homme de Floride et criminel condamné a été arrêté pour avoir porté un cocktail Molotov lors d’une manifestation de George Floyd. Il a assisté à la manifestation en tant que membre et a affirmé qu’il portait l’arme pour un ami, mais savait ce que c’était.

