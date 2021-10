Sabaton annonce la date de sortie et la liste des morceaux de l’album “The War To End All Wars”

métallurgistes suédois SABATON sortira son nouvel album, “La guerre pour mettre fin à toutes les guerres”, le 4 mars 2022 via Records d’explosion nucléaire. Écrit et enregistré pendant la pandémie mondiale de COVID-19, l’album concept de 11 chansons inédites plonge une fois de plus profondément dans les atrocités, les miracles et les événements liés à la Première Guerre mondiale du début du 20e siècle. Le dixième album du groupe basé sur le Falun cinq pièces seront disponibles dans une variété impressionnante de formats exclusifs, y compris CD, vinyle et cassette, la plupart étant disponibles en éditions limitées.

“La guerre pour mettre fin à toutes les guerres” liste des pistes :

01. Sarajevo



02. Stormtroopers



03. Dreadnought



04. Le soldat invincible



05. Soldat du ciel



06. Hellfighters



07. Course à la mer



08. Dame des ténèbres



09. La vallée de la mort



dix. Trêve de Noël



11. Versailles

“La guerre pour mettre fin à toutes les guerres” sera disponible dans les formats suivants :

– Coffret CD



– CD d’or limité [Supporter Edition – various versions with translated booklets]



– Édition Histoire



– Édition exclusive de vente par correspondance NB [ltd. to 1500 copies]



– Écouteur [limited to 6000 copies]



– Vinyle noir



– Vinyle bleu azur [bandshop exclusive, ltd. to 300 copies]



– Vinyle Or Inca [bandshop exclusive, ltd. to 500 copies]



– Vinyle Cuivre [ltd. to 500 copies]



– Vinyle Orange Fluo [ltd. to 500 copies]



– Vinyle Vert Feuille [Sweden exclusive]



– Vinyle Jaune Fluo [Ginza exclusive]



– Vinyle crépuscule [Levik exclusive]



– Vinyle gris doux [Nordics exclusive]



– Vinyle Lavande [FNAC exclusive]



– Vinyle de bois de rose [Mystic exclusive]



– Vinyle Vert Fluo [UK exclusive]



– Vinyle Bleu Pacifique



– Vinyle Blanc Polaire [limited to 300 copies]



– Vinyle goutte de rosée [limited to 500 copies, EMP exclusive]



– Cassette bleue [limited to 100 copies, bandshop exclusive]



– Cassette verte [limited to 100 copies]



– Cassette grise [limited to 300 copies]



– Cassette rouge [limited to 500 copies]



– Cassette noire [limited to 250 copies]



– Cassette fumée [limited to 200 copies]



– Cassette blanche [limited 100 copies]

Dans une récente entrevue avec le groupe canadien The Metal Voice, SABATON leader Joakim Brodén dit à propos de la direction musicale du nouveau matériel du groupe (telle que transcrite par BLABBERMOUTH.NET): “C’est vraiment un SABATON album de cette façon. Nous avons toujours été un groupe évolutif et non un groupe révolutionnaire. Il y a toujours des surprises sur un SABATON album, mais nous n’allons jamais retourner la pièce et faire quelque chose de totalement différent sur chaque chanson d’un nouvel album. Il y aura des surprises sur chaque album. J’écoute et j’approuve le master du nouvel album en ce moment.

“C’est toujours subjectif”, a-t-il poursuivi. “Je pense que c’est pathétique quand un artiste dit:” C’est le meilleur album que nous ayons jamais fait “et qu’ils continuent à promouvoir la même ligne fatiguée. Je dis que c’est à l’auditeur de décider, mais je sais pertinemment que tout le monde dans le groupe, sans même être assis dans la même pièce ensemble, parce que j’ai en quelque sorte envoyé les pré-mixes à tout le monde, et tout le monde – c’est la seule fois dans notre histoire que cela s’est produit – tout le monde est revenu avec, “Putain. Ça super.’ Tout le monde est super content de la production. Nous étions toujours contents avant, mais c’était du genre “Peut-être ceci, peut-être cela”. Maintenant, c’était plutôt du genre : ‘D’accord, ouais, j’ai quelques suggestions et idées, mais wow.’ Nous sommes vraiment satisfaits du son.”

Après une tournée de 29 dates en tête d’affiche en Suède, SABATON lancera la sortie du nouvel album avec “La tournée pour terminer toutes les tournées”, un trek européen massif de cinq semaines soutenu par LE HU et LORDI.

SABATON est considéré comme l’un des groupes les plus importants à émerger de la scène metal suédoise moderne, ayant été honoré de cinq Prix ​​des dieux d’or du marteau en métal (dont “Best Live Band” trois années différentes) et nominé plusieurs fois pour l’équivalent suédois du Grammy Awards, les Grammis. En 2016, SABATON‘s “Le baroud d’honneur” l’album a fait ses débuts au n ° 1 dans trois pays européens différents et a atteint le Top 3 dans quatre autres. Joakim Brodén (voix), Pär Sundström (basse), Chris Rörland (guitare), Hannes Van Dahl (batterie) et Tommy Johansson (guitare) organise son propre festival, Sabaton en plein air, qui a commencé en 2008, ainsi que leurs propres idées avant-gardistes Croisière Sabaton qui a lieu depuis 2009.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).