Sabaton annonce le single “ Defence Of Moscow ”

Rendant hommage aux forces de l’Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale et à temps pour le jour de la victoire russe le 9 mai, les héros du heavy metal suédois SABATON sortira son nouveau single, “Défense de Moscou”, le 7 mai. La chanson est une reprise de la superstar russe Radio Tapok qui a un énorme succès dans les pays russophones et qui a gagné en popularité en reprenant des chansons de rock et de métal en langue russe.

“Défense de Moscou” fait suite à la collaboration fructueuse de l’année dernière entre SABATON et Radio Tapok sur la version live de “L’attaque des morts”. Couvrir la chanson en anglais et donner à la chanson son caractère unique SABATON style, le groupe est sur le point de sortir un autre chef-d’œuvre épique qui souligne une fois de plus un tournant important dans l’histoire de la guerre européenne.

Afin de donner “Défense de Moscou” le salut qu’il mérite, SABATON a créé un single vinyle extraordinaire et strictement limité de sept pouces en rouge avec une face B magnifiquement gravée. Cette rareté n’est disponible en précommande qu’entre le 7 mai et le 9 mai, alors assurez-vous de passer votre commande avant qu’il ne soit trop tard. Garder un œil sur SABATONles canaux de médias sociaux et le site Web de la société pour obtenir des informations sur la façon d’acheter le vinyle.

SABATON bassiste Pär Sundström déclare: “Le 9 mai est célébré comme le V-Day en Russie, le jour de commémoration de la victoire sur les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette année, nous participons à la mémoire de cet événement en diffusant une chanson dédiée aux braves hommes qui ont combattu dans la bataille. de Moscou.

“Ce morceau a été initialement écrit en russe par notre ami Radio Tapok. C’est une chanson très forte et nous avons pensé qu’il était logique que SABATON devrait essayer de faire une reprise honorable de cette chanson.

“Nous aimons surprendre tout le monde, et c’est une grande surprise.”

Le mois dernier, SABATON a sorti la version anglaise de son dernier single, “Livgardet” (“La garde royale”).

SABATONpremière nouvelle musique depuis 2019 “La grande Guerre”, “La garde royale” honore les gardes royaux suédois créés pour la première fois en 1521.

SABATON est sans doute l’un des groupes les plus importants à émerger de la scène metal moderne, voyageant avec confiance sur une ascension régulière qui les a récompensés avec cinq Metal Hammer Golden Gods Awards (y compris “Best Live Band” trois années différentes) et plusieurs nominations pour l’équivalent suédois du Grammy Awards, les Grammis. En 2016, “Le baroud d’honneur” a fait ses débuts au n ° 1 dans trois pays européens différents et a fait ses débuts dans le Top 3 dans quatre autres. Joakim Brodén, Sundström, Chris Rörland (guitares), Hannes Van Dahl (batterie) et Tommy Johansson (guitares) organisent leur propre festival, Sabaton en plein air, qui a commencé en 2008, ainsi que leur propre Croisière Sabaton, qui a lieu depuis 2009.

SABATONLe neuvième album est centré sur la Première Guerre mondiale, souvent appelé «La Grande Guerre». “Le baroud d’honneur” plongé dans divers «derniers stands» à travers l’histoire. “Livgardet” renforce la réputation bien connue du groupe en tant qu’experts, aficionados et conteurs en ce qui concerne le triomphe et la tragédie de la bataille.

SABATON a titré la Wembley Arena de Londres en février 2020. JUDAS PRIEST les a choisis comme support principal sur leur «50 ans de heavy metal» tournée en Amérique du Nord, prévue en septembre et octobre 2021. Le groupe débutera 2022 avec une visite sans précédent de 29 villes dans leur pays d’origine.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).