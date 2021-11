Sabaton annonce Live Double Dvd + Blu Ray ‘The Great Show’ et ‘The 20th Anniversary Show’

métallurgistes suédois SABATON ont annoncé une édition limitée, live-in-concert, double-DVD/Blu-ray, « Le Grand Spectacle » et « Le spectacle du 20e anniversaire », tous deux prévus pour le 19 novembre (Explosion nucléaire). Les deux titres ont été tournés pendant la saison 2019-2020 du groupe « Le Grand Tour » trek du monde, et les deux présentent des artistes invités spéciaux.

« Le spectacle du 20e anniversaire » est constitué de SABATONLe concert époustouflant de deux heures filmé devant 75 000 fans à l’Allemagne Wacken en plein air festival — par coïncidence, célébrant son 30e anniversaire — le 1er août 2019. « Le Grand Spectacle », avec une durée d’environ 90 minutes, a été enregistré à SABATONà guichets fermés à l’O2 Arena de Prague le 26 janvier 2020. Avec deux setlists variées choisies dans le vaste catalogue du groupe, « Le Grand Spectacle » et le « Spectacle du 20e anniversaire », limité à 9000 exemplaires chacun, sera disponible en achat individuel ou groupé en « L’Édition Collector de la Scène du Grand Spectacle » coffret (limité à 5000 exemplaires), qui comprend une version briques du SABATON scène afin que les fans puissent construire leurs propres scènes.

Pour la plus grande partie de la Wacken concert, SABATON a réquisitionné les deux scènes principales du festival, les scènes côte à côte et connectées Faster et Harder, devenant le premier artiste de Wacken30 ans d’histoire d’utiliser les deux étapes simultanément de cette manière. Chanteur Joakim Brodén, guitaristes Chris Rörland et Tommy Johansson, le batteur Hannes Van Dahl, et la 20 voix Chœur de la Grande Guerre, vêtu de divers uniformes militaires, joué sur la Faster Stage. Parallèlement sur la Harder Stage, le bassiste Pär Sundström bon retour précédent SABATON membres Thobbe Englund et Rikard Sundén (guitares), Daniel Mÿhr (claviers) et Daniel Mulback (batterie) – les neuf musiciens, plus le chœur, donnant une performance en masse intense et passionnée. SABATON a également été rejoint par le célèbre Grammy-nominé violoncelliste virtuose Tina Guo pour le rappel. celui de Prague « Le Grand Spectacle » réunis SABATON avec les violoncellistes finlandais APOCALYPTIQUE, qui a fourni un soutien orchestral fougueux à plusieurs de SABATONles chansons de.

En soutien de SABATONl’album le plus récent de « La grande Guerre », « Le Grand Tour » vu le groupe mettre la barre très haut pour une production live rock ‘n’ roll. Les deux ensembles de disques capturent efficacement l’expérience visuellement électrisante en concert qui est un SABATON spectacle. SABATONLes chansons cinématographiques de transportent les fans sur le champ de bataille, rencontrant les horreurs de la guerre ainsi que des actes d’héroïsme et de bravoure, basés sur des faits historiques et racontés comme à travers les yeux et l’esprit des soldats dans la ligne de mire. Pour « Le Grand Tour », et comme on le voit sur ces deux ensembles DVD/Blu-ray, SABATONLa production scénique en direct de ‘s a été forgée comme un champ de bataille, avec des barbelés tendus sur le devant de la scène, des piles de barricades de sacs de sable, des supports de micro façonnés d’après les fusils et les canons de tranchée de l’époque, un char militaire de deux tonnes avec une batterie de des lance-roquettes et des jets de flammes qui se doublent d’une colonne montante de tambour, un clavier intégré dans le corps de l’emblématique triplan rouge sang du Baron Rouge, et Brodén armé d’un bazooka géant.

Liste des pistes pour « Le spectacle du 20e anniversaire » (Wacken)

01. Division fantôme



02. Hussards ailés



03. Résister et mordre



04. Champs de Verdun (avec Thobbe Englund)



05. Shiroyama (avec Thobbe Englund)



06. Le baron rouge



07. Le prix d’un mille



08. Bismarck



09. Le lion du nord



dix. Carolus Rex



11. 40:1



12. Le baroud d’honneur



13. Le bataillon perdu



14. Bataille de tambours (Hannes Van Dahl contre Daniel Mullback)



15. Loin de la flamme



16. Panzerkampf



17. Sorcières de la nuit



18. L’art de la guerre



19. 82e tout le chemin



20. Grande Guerre



21. Attero Dominatus

Bis:

22. Primo Victoria



23. Païens suédois (avec Tina Guo)



24. En enfer et retour (avec Tina Guo)

Liste des morceaux pour « The Great Show » (Prague)

01. Division fantôme



02. Grande Guerre



03. L’attaque des morts



04. Sept piliers de la sagesse



05. Le bataillon Los



06. Le baron rouge



07. Le baroud d’honneur



08. Loin de la Flamme



09. Sorcières de la nuit



dix. Appel des anges (avec APOCALYPTICA)



11. Le prix d’un mille (avec APOCALYPTICA)



12. Le lion du nord (avec APOCALYPTICA)



13. Carolus Rex (avec APOCALYPTICA)

Bis:

14. Primo Victoria



15. Bismarck



16. Païens suédois



17. En enfer et retour



