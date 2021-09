Sabaton annonce un concert de dernière minute à Denver après l’annulation de la tournée Judas Priest

métallurgistes suédois SABATON jouera un concert unique en tête d’affiche ce soir (mercredi 29 septembre) au Ogden Theatre de Denver, Colorado. Le spectacle a été réservé à la dernière minute après le report du reste de la tournée américaine du groupe en tant que première partie de JUDAS PRIEST en conséquence de PRÊTRE guitariste Richie Faulkner nécessitant une chirurgie cardiaque d’urgence.

Plus tôt aujourd’hui, SABATON a publié la déclaration suivante : « La plupart des gens ont déjà vu l’horrible nouvelle de Richie Faulkner, les JUDAS PRIEST guitariste, et les raisons pour lesquelles l’incroyable tournée que nous avons eue avec JUDAS PRIEST ne pouvait pas continuer.

“Nous pensons que nous ne sommes certainement pas encore prêts à rentrer chez nous, et comme nous sommes déjà à Denver et qu’il y a miraculeusement un lieu qui est disponible pour nous avec un préavis si court, nous sommes en mesure de faire UN DERNIER SPECTACLE avant de rentrer chez nous pour Suède!

“Nous jouerons ce dernier spectacle pour 2021 et pour « La grande tournée », et ce ne sera en rien un spectacle normal cette fois… Il n’y aura que SABATON jouer, et nous sommes totalement libres de jouer aussi longtemps que nous le pouvons, ce que nous ferons.

“Pour tous ceux qui y assisteront, préparez-vous à être surpris par la setlist.

Les billets coûteront 50 $ et comprendront un tourshirt gratuit tant que le stock durera. Les billets peuvent être achetés ici.

“Avec cela, nous remercions JUDAS PRIEST, tous les fans fantastiques aux États-Unis, et je souhaite Richie Faulkner un prompt rétablissement.”

Date : 29 septembre

Lieu:



Théâtre d’Ogden



935 Est Colfax Avenue



Denver, CO 80218

Portes : 18h00



SABATON sur scène : 20h00

SABATON est considéré comme l’un des groupes les plus importants à émerger de la scène metal suédoise moderne, ayant été honoré de cinq Metal Hammer Golden Gods Awards (dont “Best Live Band” trois années différentes) et nominé plusieurs fois pour l’équivalent suédois du Grammy Awards, les Grammis. En 2016, SABATON‘s “Le baroud d’honneur” l’album a fait ses débuts au n ° 1 dans trois pays européens différents et a atteint le Top 3 dans quatre autres. Joakim Brodén (voix), Pär Sundström (basse), Chris Rörland (guitare), Hannes Van Dahl (batterie) et Tommy Johansson (guitare) organise son propre festival, Sabaton en plein air, qui a commencé en 2008, ainsi que leur propre vision Croisière Sabaton qui a lieu depuis 2009.

SABATON a annoncé son “Tour pour terminer toutes les visites” en juillet : au printemps 2022, SABATON visitera 26 villes dans 17 pays, apportera son métal moderne et révolutionnaire au public et offrira des spectacles à couper le souffle dans un cadre qui établira une fois de plus de nouveaux bars pour des concerts de ce genre. SABATON sera soutenu par le groupe de rock mongol LE HU et vétérans du heavy metal finlandais LORDI.

