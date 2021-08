Sabaton collabore avec le développeur de jeux Wargaming sur le clip ‘Steel Commanders’

métallurgistes suédois SABATON ont collaboré avec Monde des chars Développeur de jeu Jeux de guerre sur le “Commandants d’acier” Clip musical. Le clip, qui peut être vu ci-dessous, présente également Grammy Award-nominé et BRITANNIQUE Nominée Artiste Féminine de l’Année Tina Guo. Ayant établi une carrière internationale en tant que violoncelliste acoustique/électrique virtuose, multi-instrumentiste, compositeur et entrepreneur, Guo est connue pour son style unique qui mélange les genres, elle est l’une des violoncellistes solo les plus enregistrées de tous les temps et peut être entendue sur des centaines de bandes originales de films, de séries télévisées et de jeux vidéo à succès.

« Ce fut une expérience formidable de travailler avec le Monde des chars et Jeux de guerre les gars sur cet énorme projet. Ensemble, nous avons réalisé un clip épique pour « Commandants d’acier » et c’est le moyen idéal pour lancer notre collaboration massive », déclare Joakim Brodén, chanteur principal de SABATON. « Nous sommes fiers de faire partie de ce tout nouvel événement en jeu qui présente le tout premier char premium de rang IX comme récompense ultime, ainsi que nous en tant que membres d’équipage !

“Commandants d’acier” sera disponible sur toutes les plateformes de streaming numérique le 17 septembre. Tous les pré-économiseurs seront éligibles pour gagner des prix, y compris “Commandants d’acier” marchandise, ainsi que Monde des chars codes bonus avec exclusif SABATON contenu en jeu !

Outre le clip, SABATON est en tête d’affiche d’un nouvel événement en jeu : Esprit de guerre. L’événement verra les tankistes relever des défis pour récolter la plus grande récompense : le tout premier char premium de rang IX du jeu, le Strv K. Les téléspectateurs aux yeux d’aigle l’auront remarqué dans le “Commandants d’acier” vidéo, et il sera piloté par un SABATON équipage qui comprend Brodén, qui a enregistré une voix off personnalisée pleine d’œufs de Pâques à découvrir par les fans. Une fois que les tankistes auront obtenu leur Strv K, ils seront chargés d’obtenir l’exclusivité Esprit de guerre Style 3D.

« Nous avons vraiment apprécié de travailler avec le SABATON les gars et nous sommes heureux de les avoir à bord de ce projet », déclare Max Chuvalov, directeur de publication, Monde des chars. “Nos joueurs adorent leur musique, et nous nous complétons car nous sommes tous les deux fascinés par l’histoire militaire. De plus, nous espérons que la nouvelle mélodie incitera les tankistes à faire un effort supplémentaire pour la victoire.”

Même si les joueurs ne terminent finalement pas le marathon, ils gagneront beaucoup de cadeaux en cours de route et chaque étape qu’ils franchiront leur permettra une remise fixe de 10 % sur l’achat du Strv K, et il en va de même pour le style 3D. Le Strv K dispose également de son propre SABATON bande originale et vous permettra de gagner des obligations dans les batailles aléatoires, c’est donc un véhicule qu’aucun tankiste ne voudra manquer, si ce n’est pour posséder un morceau de Monde des chars l’histoire. Les Esprit de guerre L’événement se déroulera du 27 août au 6 septembre.

Pour plus d’informations sur le Esprit de guerre événement, visitez worldoftanks.com.



