Sabaton lancera le jeu de société « A Battle Through History »

métallurgistes suédois SABATON se sont associés à la société de jeux italienne Scribabs pour créer le « Une bataille à travers l’histoire : une aventure avec Sabaton » jeu de société, prévu pour le 13 décembre.

Dans « Une bataille à travers l’histoire », chaque joueur habille le rôle d’un conteur voyageant dans le temps (un « Sabaton »), dont le voyage à travers les ères historiques lui permet de revivre des batailles épiques aux côtés de troupes et de héros légendaires. Les joueurs peuvent tous les deux faire face à « l’histoire » (représentée par des cartes sur le plateau principal). Il défie les autres joueurs, déployant des archers, des chars, des avions, des Vikings et toutes les autres troupes qu’ils ont pu « conquérir » au cours de leurs voyages à travers les ères. De plus, en collectant de précieuses Reliques, ils peuvent enrichir leurs connaissances et ainsi gagner les points nécessaires pour gagner la partie. Celui qui rassemble les plus grandes unités, héros et reliques au cours de ses voyages remporte la partie et peut donc chanter ses actes héroïques.

Dit SABATON: « Chaque membre du groupe SABATON a grandi avec la tradition des jeux de société et des jeux de rôle, et le sang de ces jeux coule dans nos veines. Tout comme nous portons la tradition de jouer du métal avec lequel nous avons grandi, nous portons également maintenant la tradition de garder les jeux de société en vie, ainsi que les interactions sociales qui en découlent. Avec notre partenaire Scribabs nous vous présentons : « Une bataille à travers l’histoire : une aventure avec Sabaton »! »

Précommandez à cet endroit.

Dans une interview de 2019 avec Conséquence, SABATON chanteur Joakim Brodén a expliqué pourquoi certains groupes préfèrent écrire sur des événements historiques : « Je n’en ai aucune idée. Pour moi, cela a tellement de sens. Nous avons chanté plus tôt dans notre carrière sur des sujets aléatoires de heavy metal, et écrire des paroles pour nous était un mal nécessaire. ce n’était pas comme si nous détestions ça, mais la musique était la chose principale, et, ‘D’accord, nous devons écrire des paroles maintenant, parce que nous allons enregistrer dans quelques jours.’ Ce n’était pas vraiment amusant. Tout d’un coup, nous avons décidé d’une chanson, qui était ‘Primo Victoria’, j’avais déjà écrit la musique, et moi et Par [Sundström, bass] Nous nous sommes assis pour écrire les paroles et nous nous sommes dit : « Nous ne pouvons pas faire ça pour boire de la bière et tuer des dragons ». Cette chanson a un son énorme, donc nous avons besoin de quelque chose d’énorme.’ Alors on s’est dit : ‘Et le jour J ?’ Dès que nous avons commencé à écrire cette chanson, tout s’est mis en place. Cela a commencé à avoir un sens pour nous. C’etait intéressant. Nous étions déjà dans l’histoire auparavant, mais notre intérêt pour l’histoire a augmenté avec le groupe d’une certaine manière, et je pense sincèrement qu’il y a tellement d’histoires fantastiques dans notre passé qui sont oubliées, alors pourquoi devrions-nous en inventer de nouvelles ? Il y a d’autres personnes qui peuvent faire mieux. »

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).