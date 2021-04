Sabaton publie la version anglaise du dernier single, “ The Royal Guard ”

Métalliers suédois SABATON ont sorti la version anglaise de leur dernier single, “Livgardet”.

“La garde royale” est livré avec un clip vidéo impressionnant, que vous pouvez voir ci-dessous.

L’édition vinyle limitée de 12 pouces de “La garde royale” présente la nouvelle piste ainsi que “Livgardet”, et est livré avec une face B magnifiquement gravée, des impressions à la feuille d’or noble et des illustrations en relief. Pour une édition strictement limitée, le groupe a même visité l’usine de pressage et créé un vinyle spécial qui contiendra de la vraie poudre à canon.

Cette édition très spéciale a été épuisée immédiatement après son annonce. Les autres configurations de l’édition vinyle sont également pour la plupart épuisées et il ne reste que quelques exemplaires.

SABATONpremière nouvelle musique depuis 2019 “La grande Guerre”, “La garde royale” honore les gardes royaux suédois créés pour la première fois en 1521.

“Depuis 2012 et «Carolus Rex», nous avons senti que nous n’en avions pas fini avec l’histoire de notre patrie », le bassiste Pär Sundström expliqué. «Au cours des dernières années, nous avons discuté de sujets jusqu’à ce que quelque chose d’évident se produise. L’un des plus anciens régiments militaires au monde, la Garde royale suédoise (Livgardet), a été formé dans le SABATON région d’origine en Suède, Dalecarlia, en 1521 par le légendaire roi de Suède Gustav Vasa. Au cours des 500 dernières années, ils ont évolué avec le temps et ont servi sous divers rois et reines à travers le monde et sont toujours actifs aujourd’hui. Nous pensions qu’un tel anniversaire valait une chanson et nous voulions écrire un hommage respectueux, un hymne à ce régiment suédois et à son héritage. Il va sans dire que les riches 500 ans d’histoire sont extrêmement difficiles à intégrer dans une seule chanson, et c’est pourquoi nous nous sommes principalement concentrés sur les parties et les batailles qui se sont déroulées à l’époque de l’Empire suédois. Nous voulions écrire un hommage respectueux, un hymne puissant, pour ce régiment suédois et son héritage remarquable. “

Comme proclamé par Kerrang! magazine, SABATON remettez la «puissance (de feu) dans le métal» et livrez des hymnes de sacrifice, d’héroïsme et de détermination à travers neuf albums studio et deux décennies de performances inoubliables. Les chansons “En enfer et en arrière”, “Le baroud d’honneur” et “Primo Victoria” ont été diffusés plus de 200 millions de fois sur Spotify seul, où SABATON compte plus de deux millions d’auditeurs par mois. Plus d’un million Youtube les abonnés partagent la double passion du groupe pour le hard rock et l’histoire. Cette combinaison de précision les a propulsés au sommet des factures des plus grands festivals de métal du monde, comme Wacken Open Air (Allemagne) et Bloodstock en plein air (ROYAUME-UNI).

SABATON est sans doute l’un des groupes les plus importants à émerger de la scène metal moderne, voyageant avec confiance sur une ascension régulière qui les a récompensés avec cinq Metal Hammer Golden Gods Awards (y compris “Best Live Band” trois années différentes) et plusieurs nominations pour l’équivalent suédois du Grammy Awards, les Grammis. En 2016, “Le baroud d’honneur” a fait ses débuts au n ° 1 dans trois pays européens différents et s’est classé dans le Top 3 dans quatre autres. Brodén, Sundström, Chris Rörland (guitares), Hannes Van Dahl (batterie) et Tommy Johansson (guitares) organisent leur propre festival, Sabaton en plein air, qui a commencé en 2008, ainsi que leur propre Croisière Sabaton, qui a lieu depuis 2009.

SABATONLe neuvième album est centré sur la Première Guerre mondiale, souvent appelé «La Grande Guerre». “Le baroud d’honneur” plongé dans divers «derniers stands» à travers l’histoire. “Livgardet” renforce la réputation bien connue du groupe en tant qu’experts, aficionados et conteurs en ce qui concerne le triomphe et la tragédie de la bataille.

SABATON a titré la Wembley Arena de Londres en février 2020. JUDAS PRIEST les a choisis comme support principal sur leur «50 ans de heavy metal» tournée en Amérique du Nord, prévue en septembre et octobre 2021. Le groupe débutera 2022 avec une visite sans précédent de 29 villes dans leur pays d’origine.



