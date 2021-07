Sabaton sort un nouveau single de deux chansons “Kingdom Come/Metal Trilogy”

métallurgistes suédois SABATON ont sorti une reprise de MANOWAR‘s “Règne vienne” en hommage aux héros américains du metal et dans le cadre d’une collaboration de jeux vidéo.

Pär Sundström, co-fondateur de SABATON et bassiste, déclare : « Nos fans ont parlé. VOUS avez demandé la sortie de cette chanson partout, alors c’est pour vous tous !

“Cet enregistrement était censé être un hommage à MANOWAR et une collaboration avec un jeu vidéo du même nom lorsque nous l’avons enregistré il y a quelques années. Nous sommes heureux de voir que vous appréciez autant la chanson, et nous avons prêté attention à vos souhaits et demandes. Tu l’as demandé, tu l’as eu !”

Avant même sa sortie physique le 27 août, le vinyle 12 pouces noir/rouge limité est devenu un objet de collection populaire avec une grande valeur de rareté : les 666 exemplaires ont été épuisés en quelques jours. Le PE comprend “Trilogie Métal”, un medley de trois SABATON Chansons: “Éventreur de métal”, “Métal Crüe” et “Machine à métaux”.

SABATON est sans doute le groupe le plus important à émerger de la scène metal suédoise moderne, voyageant avec confiance sur une ascension constante qui les a récompensés avec cinq Prix ​​des dieux d’or du marteau en métal (dont “Best Live Band” trois années différentes) et de multiples nominations pour l’équivalent suédois du Grammy Awards, les Grammis. En 2016, “Le baroud d’honneur” a fait ses débuts au n ° 1 dans trois pays européens différents et a décroché le Top 3 dans quatre autres. Joakim Brodén (voix), Sundström (basse), Chris Rörland (guitare), Hannes Van Dahl (batterie) et Tommy Johansson (guitare) organise son propre festival, Sabaton en plein air, qui a commencé en 2008, ainsi que leur propre vision Croisière Sabaton, qui se tient depuis 2009. Leur dernier album “La grande Guerre” a décroché le Top 10 dans 11 pays, dont des positions de n°1 en Suisse, en Allemagne et en Suède.

SABATON a annoncé son “Tour pour terminer toutes les visites” il y a deux semaines : au printemps 2022, SABATON visitera 26 villes dans 17 pays, apportera leur métal moderne et révolutionnaire au public et offrira des spectacles en direct à couper le souffle dans un cadre qui établira une fois de plus de nouveaux bars pour des concerts de ce genre. SABATON sera soutenu par le groupe de rock mongol LE HU et vétérans du heavy metal finlandais LORDI.



