Sabbir Rahman condamné à une amende de 50 000 BDT pour avoir prétendument abusé d’un joueur à caractère raciste lors d’un match DPL .

À la suite d’une longue audience mercredi, le Bangladesh Cricket Board (BCB) a infligé une amende de 50 000 au batteur de Legends of Rupganj, Sabbir Rahman BDT, après que le Sheikh Jamal Dhanmondi Club a déposé une plainte contre le joueur de 29 ans affirmant qu’il avait abusé de la race et jeté des pierres sur un de leurs joueurs, Elias Sunny. La BCB a également, en plus de Rahman, infligé une amende du même montant au Sheikh Jamal Dhanmondi Club Sultan Mahmud, tandis qu’elle a adressé un avertissement à Sunny, qui a insisté sur le fait qu’il était victime de violences verbales et physiques.

“Après une longue séance d’audience, le comité technique a décidé de prendre les mesures disciplinaires suivantes : amende de 50 000 BDT chacun pour Shabbir Rahaman de Legends of Rupganj et le directeur de Sheikh Jamal Sultan Mahmud”, lit-on dans un communiqué de la BCB, a rapporté ESPN Cricinfo.

Ce que le comité technique a trouvé lors de la réunion reste inconnu, mais le verdict est une surprise car, après les révélations de mercredi, le conseil d’administration devait interdire longuement Rahman. Sunny et Sheikh Jamal Dhanmondi Club ont allégué que le batteur de Legends of Rupganj avait lancé des insultes raciales et jeté des pierres sur le quilleur, mais les conclusions du comité technique ont plutôt vu les deux parties se voir infliger des sanctions.

Shakib et Tamim hors du reste du DPL 2021

Entre-temps, deux autres franchises DPL ont également été frappées, car le Prime Bank Cricket Club et le Mohammedan Sporting Club n’auront pas respectivement les services de Tamim Iqbal et Shakib Al Hasan pour le reste de la saison. Alors que Tamim a choisi de se reposer afin de recharger son corps avant la série du Zimbabwe, Shakib, qui a récemment purgé une suspension de trois matchs, devrait s’envoler pour les États-Unis pour passer du temps avec sa famille.

«Je ressentais beaucoup de douleur dans les jambes au cours des deux derniers matchs, donc je me débattais beaucoup sur le terrain en particulier, et aussi en courant entre les guichets. J’ai consulté les médecins et le personnel médical du BCB (Bangladesh Cricket Board) et ils m’ont dit que ce serait bien pour moi si je ne continuais pas à jouer en ce moment », a déclaré Tamim jeudi.

“J’ai besoin d’un bon repos et d’une rééducation car il y a des séries internationales de cricket et du Zimbabwe et c’est certainement important, je dois être bien meilleur depuis la position dans laquelle je suis pour jouer un match international.

“J’espère être en forme au moment où nous arriverons au Zimbabwe et au moment où le premier test commencera et pour que cela se produise, je suivrai les conseils de l’équipe médicale”, a-t-il déclaré.

La tournée du Bangaldesh au Zimbabwe débutera le 7 juillet à Bulawayo.

