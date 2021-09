Sabina Nessa : un homme de 38 ans arrêté pour suspicion de meurtre après la mort d’un enseignant en marchant | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La police métropolitaine a déclaré avoir arrêté un homme de 38 ans soupçonné du meurtre de l’enseignante Sabina Nessa le 23 septembre vers 20h15. Sabina, 28 ans, aurait été assassinée par le Met le vendredi 17 septembre vers 20h30 à une courte distance de son domicile à Londres.

S’exprimant jeudi, la police du Met a déclaré que l’homme détenu par des détectives enquêtant sur le meurtre de Sabina Nessa avait été arrêté à une adresse à Lewisham, dans le sud-est de Londres et était toujours en détention.

La force a publié des images de vidéosurveillance d’un homme à qui elles souhaitent parler, qui le montrent marchant sur la place Pegler le soir où Sabina a été attaquée.

Il a également publié une image d’un véhicule argenté capturé dans la zone de Pegler Square auquel les détectives pensent que l’homme a accès, et a exhorté toute personne qui le reconnaît ou le véhicule à contacter la force immédiatement.

L’inspecteur-détective en chef Neil John, du Met’s Specialist Crime Command, a déclaré: “Notre équipe a travaillé sans relâche pour trouver la personne responsable du meurtre de Sabina et cela a inclus un vaste chalutage de vidéosurveillance, un travail qui se poursuit.

“Nous demandons à quiconque – en particulier à ceux de Kidbrooke et de la région plus large de Lewisham et Greenwich – d’examiner attentivement ces images pour vérifier si vous savez qui est cet homme ou si vous l’avez vu ces derniers jours.

« Toute information sur son identité ou sa localisation pourrait être vitale pour notre enquête, nous vous demandons donc de partager cette image à grande échelle pour vous assurer que le plus grand nombre de personnes possible la voient. »

Il s’agit de la deuxième arrestation effectuée par la police métropolitaine dans le cadre de l’attaque.

Samedi, des détectives ont arrêté un homme dans la quarantaine soupçonné de meurtre, qui a ensuite été libéré sous enquête.

Sabina marchait pour rencontrer un ami dans un pub à Kidbrooke, dans le sud-est de Londres, vendredi lors d’un voyage qui n’aurait dû prendre que cinq minutes lorsqu’elle a été mortellement agressée près de Cator Park.

Le corps de l’homme de 28 ans a été retrouvé près du centre communautaire OneSpace dans le parc de Kidbrooke Park Road, Greenwich, à 17h30 samedi.

Le corps de Sabina, qui était “hors de la piste que vous marcheriez normalement”, a été retrouvé par quelqu’un qui promenait son chien, a déclaré le surintendant en chef-détective Trevor Lawry.

Il a ajouté jeudi que la possibilité que l’enseignant du primaire ait été agressé par un étranger est “certainement une piste d’enquête que nous examinons”.