Sable, Lemnis Gate, Aragami 2 et plus arrivent sur Xbox Game Pass en septembre

Microsoft a annoncé d’autres titres à venir sur Xbox Game Pass en septembre.

Les têtes d’affiche incluent Sable, Lemnis Gate et Aragami 2 parmi d’autres indies qui viennent au service.

Le 15 septembre, jeu de plateforme d’action 2D Flynn : Fils de Crimson sera publié pour le cloud, la console et le PC, et c’est un titre de lancement du premier jour sur Xbox Game Pass.

Titre d’aventure basé sur la physique Je Suis Poisson et titre de skate PatinOiseau arrivera pour le cloud, la console et le PC le 16 septembre aux côtés du casse-tête à la première personne Superlimina.

Le 17 septembre verra la sortie du jeu d’aventure furtif Aragami 2 pour le cloud, la console et le PC. Il peut être joué en solo ou avec des amis en coopération.

Titre d’aventure narrative atmosphérique Mots perdus : au-delà de la page arrive sur le cloud, la console et le PC le 23 septembre aux côtés du plutôt populaire Zibeline pour les mêmes plateformes.

Le 23 septembre est une journée plutôt chargée car voit également la sortie de Subnautica : en dessous de zéro pour le cloud, la console et le PC. Et pour PC, l’hybride Roguelike de construction de decks basé sur l’histoire Graal entaché : Conquête arrivera sur Game Pass.

Le 28 septembre verra l’arrivée de Porte de Lemnis pour console et PC, et le 30 septembre Astrie Ascendant frappe le cloud, la console et le PC. Ce même jour, non voyant sortira sur console et PC.

Et enfin, Pointe Phénix frappe le service le 1er octobre pour la console.

Pour un aperçu des autres titres déjà sortis ce mois-ci sur le service, cliquez sur le lien.

Les membres Ultimate à partir d’aujourd’hui peuvent désormais jouer à 11 autres jeux depuis le cloud. Les jeux sont : Blinx : The Time Sweeper, Crimson Skies : High Road to Revenge, Cris Tales, Halo : Spartan Assault, Halo Wars : Definitive Edition, Halo Wars 2, Last Stop, Omno, Raji : An Ancient Epic, The Medium, et Tropico 6.

De nouveaux jeux à venir signifient que certains quitteront le service. Vous avez jusqu’à 30 septembre pour jouer aux titres suivants : Drake Hollow, Ikenfel, Night in the Woods, Kathy Rain et Warhammer Vermintide 2.