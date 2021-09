Sable Review ⋆ 10z viral

Quand j’ai vu pour la première fois Zibeline, je pensais que ce jeu serait The Legend of Zelda: Breath of the Wild pour les personnes qui voyaient la princesse Mononoke comme leur Nausicaä de la vallée du vent. Comme l’histoire d’une fille dans un monde si différent du nôtre, non encombré par les restes de civilisations embrassant le monde naturel. Les inspirations sont apparentes, et la promesse m’a parlé. BotW est toujours l’un de mes jeux préférés, et depuis que j’ai vu pour la première fois Nausicaä de Ghibli, j’ai ressenti une perte pour ce monde.

Sable est un jeu en monde ouvert avec très peu de direction. Il s’agit d’errer, de découvrir la terre et les gens avec qui vous partagez ce monde désertique. Et tandis que BotW se sentait nettement post-post-apocalyptique, le retour à la normale au sommet de l’effondrement précédent, la vie à Sable a depuis longtemps trouvé l’harmonie en vivant avec et dans la nature. Les ruines des civilisations passées, bien que répandues, semblent d’autant plus anciennes. C’est une terre de nomades et de petites colonies vivant dans et parmi la nature sauvage, survivant grâce aux matériaux recyclés de l’ancienne technologie. Il suffit de regarder une capture d’écran, vous pouvez tout voir là-bas.

Image via Raw Fury

En jouant à Sable, j’avais l’impression de pouvoir tenir cette promesse. En un instant, parcourant un vaisseau spatial de science-fiction géant avec de l’énergie atomique incandescente et un système d’IA holographique, j’ai eu l’impression que Rey escaladait un Star Destroyer dans son introduction silencieuse dans The Force Awakens. Ce sont les moments dans lesquels Sable se délecte. Et au fur et à mesure que je jouais davantage au jeu, d’autres inspirations sont devenues apparentes. Les paysages uniques, mis au premier plan de mon expérience à Sable avec le look distinctif du jeu, donnaient l’impression de se déplacer dans les arrière-plans luxuriants et colorés d’un épisode d’Adventure Time. Parfois, j’ai même eu l’impression d’être membre de l’emblématique Wayfarer de Becky Chambers lorsque je suis tombé sur un camping dans les eaux reculées perché de manière précaire autour des dangers environnementaux.

Sable porte ces inspirations et d’autres sur sa manche, notamment le Moebius de l’artiste de bande dessinée français Jean Giraud, comme les journalistes de jeux se sont empressés de le noter. Et même si je crains que tant de comparaisons avec d’autres séries ne rendent le jeu un mauvais service, je pense que la comparaison évidente avec BotW mérite d’être davantage taquinée car, depuis 2017, il y a eu d’innombrables itérations sur la conception du monde ouvert du titre de lancement de Switch. S’ils ne retirent pas un seul mécanisme ou conception du jeu, bon nombre de ces suivis ont semblé être des imitateurs, des copies sans âme qui invoquent l’esthétique mais aucun des thèmes du titre monumental. Plus récemment, les campagnes marketing de Biomutant ont tenté de le faire. Bien sûr, vous pourriez vous promener dans un environnement post-apocalyptique verdoyant, mais les seules interactions violentes avec le monde naturel et son ton fantasque et imprégné de néon trahissaient toute poursuite d’un jeu caractérisé par sa solennité.

Et sans jamais ressentir le besoin de l’annoncer, Sable est peut-être le BotW le plus évocateur que j’ai vu, rappelant des moments importants du Grand Plateau et traduisant la mécanique dans son propre monde de telle manière que la comparaison ne peut être évitée. Il y a des choses qui ressemblent beaucoup à des sanctuaires, des rochers qui brillent en bleu et commencent à bouger, il y a quelque chose comme un planeur, il y a même une quête sans direction qui vous guide tout au long du jeu, vous laissant errer dans le monde à la recherche d’un objectif loin dans ton avenir.

Il y a peu de jeux que j’ai vu copier autant, mais Sable n’essaie pas simplement de capturer le même sentiment. C’est construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui, je pense, ne plaira pas à autant de joueurs. Il n’y a pas d’action, pour un. Pas de barres de santé, pas d’armes, pas de combat. Mais ce n’est pas simplement un appel à la non-violence. Tout votre voyage à travers l’île de Sable passe par une relation avec le monde naturel et les autres voyageurs qui n’en soulève jamais le besoin. Si vous tombez, votre pierre de glisse vous rattrapera. L’eau n’est jamais trop profonde. Il n’est pas nécessaire de voler lorsque la terre sur laquelle tout le monde s’affaisse est partagée.

Le monde n’est plus post-apocalyptique, et donc l’histoire change. Vous n’êtes pas ici pour sauver qui que ce soit, mais vous vous retrouvez souvent à faire des courses par gentillesse et communauté, cherchant à apprendre ou à trouver quelque chose. « Le vol à voile », comme on l’appelle, n’est qu’une phase scénarisée de la vie de chacun ici. Les enfants à qui vous parlez sont ravis de prendre le leur, et les adultes que vous rencontrez en ont tous déjà mangé.

De plus, et peut-être le plus radicalement, votre personnage de joueur, l’éponyme Sable, a une voix. Il y a beaucoup plus de conversations à avoir dans chaque colonie, des conversations qui deviennent personnelles et révélatrices, et chacune est accompagnée de la propre narration à la première personne de Sable. La police même de l’interface utilisateur change à ces moments-là, adoptant des empattements qui me donnaient l’impression de lire un livre de poche jauni sur un aventurier naviguant sur une planète lointaine.

Image via Raw Fury

Mais contrairement à une telle aventure, ou à Link lui-même, Sable n’est pas une héroïne. Elle est vulnérable, effrayée. Son mouvement est guindé et elle apprend à ne pas être gênée de parler aux enfants avec qui elle a joué il y a seulement quelques semaines. Bien que les options de dialogue ne semblent pas être des choix significatifs ici, elles offrent différentes caractérisations de la fille. Essaie-t-elle de cacher son inquiétude ou cherche-t-elle le soutien des autres ? Au mieux, ces options recréent le sentiment de réfléchir à toutes vos options dans un monde avec lequel vous êtes encore en train de vous attaquer. Et heureusement pour elle, ce monde n’a besoin de l’aide de personne.

Chacune de ces façons dont Sable rompt avec la formule de BotW est remarquable. Cela ne ressemble pas à une copie car chaque ajout ou exclusion semble cohérent avec les thèmes de la mécanique et du cadre que Sable construit par lui-même.

Il y a une chose que je veux que vous sachiez après avoir lu tout le battage médiatique qui, j’en suis sûr, est sur le point d’être publié avec mes propres contributions : Sable est un jeu indépendant. Et tandis que son jank sera corrigé, il y a beaucoup de petites touches à l’expérience de jeu de rôle que Shedworks ne peut tout simplement pas se permettre d’inclure. C’est un jeu qui montre quelque chose de beaucoup plus, capturant une tranche de sentiment comme Nausicaä se sentait comme un coup d’œil dans un monde plus vaste. Bien qu’il soit certainement important pour un projet de cette envergure, la portée de ce que Sable veut vous faire ressentir dans ce monde est petite. Dans l’ensemble, l’expérience est beaucoup plus limitée que les nombreux éléments immersifs que BotW ajoute à apporter.

Mais ça va. Ce n’est pas un jeu pour tous ceux qui ont déjà aimé BotW. C’est pour les vagabonds qui retournent toujours à Hyrule, essayant si fort de se perdre à nouveau.