Sabonis Clinic et Indiana battus: Hornets, à la maison

Les Pacers paniquent. C’est la conclusion que l’on peut tirer lors de ce premier tour du play-in, au cours duquel ils sont passés devant des Hornets qui se disent au revoir comme l’une des révélations de la saison et l’une des équipes les plus cool du moment, mais avec le même résultat que lors de ses cinq dernières années: pas de playoffs. L’équipe de James Borrego est arrivée avec plus d’espoir que de réalité lors d’un match auquel ils ont dû faire face sans Gordon Hayward (hors circulation depuis le 2 avril), mais avec moins de pertes que leurs rivaux, qui ont joué sans Caris LeVert, Myles Turner, Jeremy Lamb et TJ Warren. Ce n’était d’aucune utilité pour les visiteurs, qu’ils étaient parce qu’ils étaient dixièmes de la saison régulière et avec un ballon de match très clair: soit ils ont gagné, soit ils sont rentrés chez eux. Gagnez ou rentrez chez vous. Au final, c’était le deuxième, alors que l’Indiana survit et devra gagner son prochain match (contre le perdant des Celtics-Wizards) pour atteindre la huitième position et entrer en playoffs.

Pour l’équipe dirigée par l’entraîneur recrue Nate Bjorkgren, cela peut être un prix mineur. À la fin de la journée, nous parlons d’une franchise qui venait de disputer les séries éliminatoires au cours des cinq dernières saisons, dont quatre avec Nate McMillan à la barre. Bien sûr, les éliminations successives au premier tour, avec deux balayages (4-0) dans les deux derniers parcours, ont précipité le limogeage de McMillan et l’arrivée de Bjorkgren parmi les rumeurs d’un Mike D’Antoni qui continue de sonner pour le banc d’Indianapolis l’année prochaine. Avec le nouvel entraîneur il n’y a pas eu de chance non plus: 34-38 dans un parcours marqué par le coronavirus, les blessures, le calendrier condensé et les difficultés à ajouter des victoires dans une conférence orientale appauvrie. Sauver les éliminatoires permettrait à la saison de se terminer de manière douce et avec les vues tournées vers un avenir dans lequel il y a plus de normalité. Mais bien sûr, pour cela, ils devront gagner un match de plus.

Bien sûr, il est évident que les Pacers en sortent plus forts. Le passage à tabac de Charlotte a été anthologique, sans aucun doute et avec une clinique de jeu collaborative dans l’une des meilleures performances qu’ils aient eues toute la saison. Ils n’ont pas permis aux Hornets d’aller de l’avant à aucun moment du match, ils ont distribué 11 passes décisives (35 au total) Dans un premier quart extraordinaire où ils sont passés à 40 points, ils ont dominé tous les aspects du jeu, ils ont marqué 58 points sur le banc, ils sont venus gagner par 39 points et ils ont eu jusqu’à huit joueurs au-dessus de dix en points. En d’autres termes: un grand match pour les hommes de Bjorkgren, qui gonflent de confiance avant de poser ce qui sera leur rendez-vous le plus important du parcours. Un qu’ils doivent gagner pour atteindre la huitième position et le jouer contre les Sixers au premier tour. Une série qui (si elle se produit) se terminera sûrement par une défaite et s’étalera sur six ans tombant au même endroit. Mais c’est mieux que de manquer les séries éliminatoires, bien sûr. Cela toujours.

Sabonis dirige l’exposition

Le meilleur des Pacers était Domantas Sabonis, qui doutait avant le match mais ne semblait pas avoir, précisément, de problèmes physiques: 14 points, 21 rebonds (son record est à 22) et 9 passes décisives pour le Lituanien, qui a dominé tous les aspects du match en seulement 32 minutes. Il n’était pas dans le dernier quart-temps, alors que la différence était déjà abyssale (108-78) et que cela ne semblait pas possible ou miracle. De plus, Dour McDermott et Oshae Brissett étaient la représentation du bon travail dans le lancement des Pacers, qui ont dépassé 55% en buts sur le terrain et 45% en triples: le premier est passé à 21 points avec 7 sur 9 en tirs et 4 6 de l’extérieur; le second, qui il y a à peine deux mois était sans équipement, il avait 23 ans, avec 10 sur 14 et 3 sur 6. Aussi, 12 points de Justin Holiday, 17 d’un énorme TJ McConnell, 14 de Kelan Martin, 14 autres (avec 10 rebonds) de Goga Bitadze … et 16, avec 8 passes, d’un Malcolm Brogdon qui était également douteux avant le duel et forcé avec succès pour son équipe.

Dans les Hornets (12 sur 40 en triples, une gêne parfois), seuls Miles Bridges a travaillé (23 + 8 + 4). L’équipe de James Borrego n’a donné que l’impression d’un possible retour en troisième période, Mais Brisset a mis un terme aux légers espoirs suscités par le moment presque unique de la visite brillante.. En plus de Bridges, Terry Rozier a fait un peu de tout (16 + 8 + 6) et Cody Zeller a marqué 17 points. La pire partie a été prise par LaMelo Ball, qui était 4 sur 14 au tir et a perdu 4 balles, même si la meilleure nouvelle pour lui est que le vote pour la recrue de l’année s’est clôturé dimanche (Anthony Edwards traque). L’équipe de Michael Jordan termine une saison au cours de laquelle ils ont atteint des positions privilégiées dans l’Est, mais où ils n’ont pas été en mesure de surmonter la blessure de Hayward, qui a regardé le match depuis le banc dans son Indiana natal et avec un visage dégoûté. Avant cela, ils représentaient le jeu cool, le battage médiatique et les faits saillants. Et ils ont jeté les bases de l’avenir. Pour l’instant, oui, ceux qui sont encore en vie sont les Pacers par la grâce de Domantas Sabonis. Le reste, on verra.