Sabre entraîne Air India à Delhi HC, allègue du favoritisme dans le processus d’appel d’offres

Le fournisseur américain de solutions technologiques Sabre GLBL a demandé à la Haute Cour de Delhi de contester la décision d’Air India de nommer son rival Amadeus IT Group en tant que fournisseur de services pour ses systèmes intégrés de services aux passagers (PSS).

Un banc dirigé par le juge C Hari Shankar a demandé une réponse d’Air India et d’Amadeus sur la requête déposée par Sabre, qui allègue que l’équité et la transparence faisaient totalement défaut dans l’ensemble du processus d’appel d’offres.

Le banc a également déclaré que toute décision prise à cet égard sera soumise au résultat final de la pétition.

Au cours de l’audience, les juges ont déclaré qu’il n’y a pas de loi universelle selon laquelle le plus bas soumissionnaire sera sélectionné.

L’avocat principal Sandeep Sethi, comparaissant pour Sabre, a fait valoir qu’Air India n’avait pas considéré qu’elle aurait pu économiser environ 900 crores de l’« offre la plus attrayante, la plus compétitive et la plus conforme » de Sabre.

Il a déclaré que sans divulguer les scores des offres techniques, le transporteur avait ouvert les offres financières le 24 mai et choisi Amadeus – qui avait proposé un prix près de 47% supérieur à celui de Sabre – comme soumissionnaire retenu.

Les avocats principaux Dayan Krishnan et Rajiv Nayyar, représentant respectivement Air India et Amadeus, se sont opposés à la pétition, affirmant qu’une fois que Saber avait participé à l’appel d’offres, il n’aurait pas pu contester les termes de l’appel d’offres. Air India a également déclaré que le score d’Amadeus dans l’offre technique était bien supérieur à celui de Sabre.

PSS automatise toutes les principales fonctions de service aux passagers, y compris les achats, la réservation, la billetterie, l’enregistrement, l’attribution des sièges et les ventes de services auxiliaires pour les compagnies aériennes.

