Sabrina Carpenter partage l’enregistrement acoustique ‘Skinny Dipping’

La chanteuse pop et compositrice Sabrina Carpenter a partagé l’enregistrement acoustique de son dernier single « Trempage maigre”, en retirant la chanson conversationnelle pour une livraison plus tendre. La chanson originale devrait apparaître sur le prochain album studio du chanteur.

Le rendu acoustique arrive avec un clip musical alternatif mettant en vedette Carpenter au piano, offrant une performance vocale stellaire soutenue par un guitariste acoustique singulier. La chanson déjà chaleureuse et sentimentale reçoit un regain de chaleur grâce à l’intimité créée dans le nouvel environnement d’enregistrement.

Expliquant l’idéologie derrière la chanson, Carpenter a déclaré: « Un jour, nous serons plus vieux et verrons nos expériences passées avec des yeux si neufs que peut-être les mauvaises choses ne se sentiront pas si mal, et espérons que la vie nous mènera exactement là où nous ‘ est censé être.

« Skinny Dipping » a été écrit par Carpenter avec les hitmakers Julia Michaels, JP Saxe et Big Taste, qui ont également produit la chanson. Il prend un rythme décontracté, débordant comme une rencontre face à face alors que le chanteur raconte les détails les plus fins d’une interaction avec un vieil ami.

« Ce sera un mercredi et j’irai dans ce café / Écoutez le barista appeler un latte au lait d’avoine et votre nom / Et je lève les yeux de mon téléphone et je pense qu’il n’y a aucune chance que ce soit vous, mais c’est le cas, » Histoires de charpentier dans la chanson. « Vous direz : « Salut », je vais dire :« Salut, comment allez-vous ? » / Tu vas dire : ‘Comment va ta famille ? Comment va ta soeur?’ Je dirai : ‘Shannon est Shannon’ / Après une minute de bavardage absurde, vous direz ‘Eh bien, c’était vraiment bien, peut-être qu’on devrait le faire exprès un de ces jours’ / Et ça aura été assez long pour qu’on n’insistera pas.

« Skinny Dipping » marque le deuxième single de Carpenter de l’année après la ballade au piano « Peau» partagé en janvier.

Diffusez ou achetez la dernière version de Sabrina Carpenter « Skinny Dipping ».