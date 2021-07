Sabrina Ionescu veut inspirer la prochaine génération de femmes dans le sport

Sabrina Ionescu est entrée dans la WNBA comme l’une des recrues les plus vantées de mémoire récente. Mais sa première année ne s’est pas exactement déroulée comme prévu, car la pandémie a déplacé le New York Liberty de leur nouveau domicile au Barclays Center vers la bulle WNBA de l’IMG Academy à Bradenton, en Floride.

Ensuite, elle a subi une entorse à la cheville de grade 3 au troisième match de la saison, mettant fin à sa campagne recrue et nécessitant une intervention chirurgicale. Sa cure de désintoxication a duré jusqu’à cette saison, et elle retrouve toujours toutes ses forces au cours de sa deuxième année alors qu’elle et le New York Liberty tentent de rebondir après la déception de 2020.

Mais en dehors du terrain, Ionescu est en plein essor. Elle est dans les publicités de State Farm avec Chris Paul, et elle amène des stars de la NBA et de la culture pop aux jeux Liberty à Brooklyn. Ionescu poursuit également sa mission d’inspirer la prochaine génération à poursuivre l’excellence sportive, en particulier les jeunes filles, c’est pourquoi elle s’associe à la Fondation DICK pour sa troisième tournée du Sports Matter Giving Truck.

Le Sports Matter Giving Truck parcourra les États-Unis tout au long du mois de juillet. La Fondation DICK pour les articles de sport

Le camion fournit 15 000 équipements sportifs, dont des soutiens-gorge de sport, à huit arrêts à travers le pays. Ionescu et cinq autres athlètes actuels et anciens – Sam Mewis, Elena Delle Donne, Swin Cash, Amy Rodriguez et Arike Ogunbowale – ont enregistré des messages vidéo accessibles en scannant les codes QR sur le camion.

Ionescu a parlé au téléphone avec SB Nation de son nouveau partenariat ainsi que de la façon dont elle s’est adaptée pour devenir une athlète professionnelle et de ce qu’il faut faire de la saison de Liberty jusqu’à présent.

Cette interview a été légèrement modifiée pour plus de clarté.

SB Nation : Pourquoi le Sports Matter Giving Truck est-il important pour vous ? Pourquoi vouliez-vous en faire partie ?

Sabrina Ionescu : Je pense qu’il y a beaucoup de raisons, mais évidemment être dans le sport et j’ai commencé à jouer à un très jeune âge et donc pouvoir voir les différences grandir, vous savez, avoir des frères qui faisaient du sport et vous savez, voir la différence dans l’équipement et en équipes et participation des filles par rapport aux garçons. Je pense que c’était une raison importante pour laquelle je voulais aider et faire partie de cette initiative, pour finalement aider à autonomiser les jeunes filles qui font du sport et commencent le sport. Et j’espère qu’avec cela, ils pourront trouver une certaine positivité et peut-être même une raison de continuer à pratiquer ce sport et de ne pas abandonner à un certain âge comme le font beaucoup de filles.

SBN : Qu’est-ce que cela signifie pour vous d’être dans cette position où vous pouvez inspirer des filles plus jeunes et savoir que votre voix, votre message compte tellement pour elles ?

SI: Cela signifie tout, vous savez, nous jouons pour cette raison et je joue pour cette raison, et c’est pour redonner et trouver ce que je peux faire dans ma communauté et à travers le monde. Et donc, c’est évidemment très important pour moi et d’utiliser ma plate-forme et ce que je fais sur le terrain pour inspirer les jeunes filles et les jeunes garçons à travers le pays. Et donc, je suis très honorée et humiliée de pouvoir m’associer à cette fondation et au Sports Matter Giving Truck et de pouvoir faire quelque chose comme ça pour les athlètes féminines.

SBN : Avez-vous l’impression que votre plateforme s’est agrandie depuis que vous avez commencé à jouer à New York ? Ou avez-vous ressenti la même chose lorsque vous étiez en Oregon ?

SI: je Je pense que c’est définitivement devenu plus grand, vous savez, maintenant je joue au niveau professionnel et à la sortie de l’université et je développe donc des accords de promotion, des opportunités de promotion, vous connaissez les plans et la gestion de la marque et toutes ces avenues que vous n’êtes pas en mesure de faire Au collège. Je pense que cela élargit définitivement votre plate-forme au niveau professionnel, et donc, avec cela vient évidemment une grande responsabilité, qui pour moi ne consiste pas seulement à gérer mes affaires sur le terrain, mais à faire tout ce que je peux en dehors du terrain pour avoir un impact également, et c’est ce que j’ai l’intention de faire avec ça aussi.

SBN : J’ai vu l’autre jour que vous avez mentionné que vous aviez des foules assez décentes au Barclays Center lorsque vous jouez, et vous avez mentionné que Russell Wilson, KD, Steve Nash, ces gars qui viennent aux matchs, ne semble pas comme ça un gros problème pour vous parce qu’ils ne sont que vos amis. Mais même si ce n’est pas un gros problème personnellement, voyez-vous en quelque sorte la façon dont vous avez eu un impact sur l’obtention d’un plus grand public pour la ligue dans son ensemble ?

SI: Oui bien sûr. C’est notre première année à Barclays, et donc je pense que personne ne savait vraiment à quoi s’attendre, et je sais que je ne le savais pas en jouant dans une bulle l’année dernière. C’était donc vraiment excitant de voir des gens de tous horizons se présenter, que ce soit des joueurs de la NBA, des anciens joueurs de la NBA, des entraîneurs, des petites filles et des garçons qui sont dans les tribunes, vous savez, avec nos maillots et nos pancartes. Et évidemment, beaucoup de gens n’ont pas assisté à des événements sportifs, vous savez, autant que nous le voudrions avec tout ce qui se passe, et donc je pense que c’était en quelque sorte un petit aperçu de ce que ce sera à l’avenir et de ce que nous ‘ re construire à New York et c’est vraiment quelque chose de spécial. Je sais qu’en tant qu’athlète, le simple fait de pouvoir interagir avec les fans m’a manqué.

SBN : C’était vraiment génial de vous revoir sur le terrain cette année, et j’étais curieux de savoir si la majeure partie de votre intersaison de l’année dernière était juste consacrée à la réadaptation ou aviez-vous l’impression d’avoir la chance de parler vraiment de travailler sur votre compétences pendant ce temps libre?

SI: La plupart du temps, c’était une cure de désintoxication et avec cela, bien sûr, de nouvelles compétences et un travail sur votre corps et des choses que vous ne faites pas vraiment lorsque vous êtes en bonne santé. Et donc, bien que, vous savez, je n’ai pas pu faire tout ce que j’aurais normalement fait pendant l’intersaison – je n’ai jamais vraiment eu d’intersaison – c’était toujours bénéfique au point de travailler sur mon corps , soulever, mon alimentation, bien dormir, toutes les autres choses qui sont tout aussi importantes. Et donc je pense qu’à long terme dans ma carrière, cela pourrait être une bénédiction.

SBN : Avez-vous l’impression que cette blessure à la cheville vous affecte toujours sur le terrain, par exemple pour dépasser votre défenseur initial ? Ou vous sentez-vous assez confortablement remis de l’année dernière ?

SI: Un peu des deux. Vous savez, je suis en assez bonne santé pour jouer, honnêtement, c’est tout ce dont je suis reconnaissant et c’est important. Mais bien sûr, je veux dire qu’il y a encore des choses que je ne suis pas encore à l’aise de faire ou si je le suis, je n’ai pas assez de répétitions pour les faire à un niveau élevé. Et donc je ne suis pas loin d’une centaine par mois, alors je me contente de résoudre ce problème, de trouver des moyens de m’améliorer même si je ne peux pas faire certaines choses ou et pas à la vitesse de jeu que je veux, mais c’est tout une bénédiction.

SBN : Où vous voyez-vous vouloir vous améliorer au fur et à mesure que le reste de la saison avance ?

SI: En plus d’être en meilleure santé et de pouvoir le maintenir, je pense à tous les aspects du jeu. C’est ma première saison professionnelle et donc pouvoir apprendre de mes coéquipiers, pouvoir apprendre de mes entraîneurs et de nombreuses autres équipes avec lesquelles je joue a été vraiment excitant et me ramène en quelque sorte à ma première année. au collège, où tout est nouveau. Vous apprenez à apprendre de nouveaux joueurs que vous affrontez, des tendances offensives, des tendances défensives, et donc, tout cela, je ne le prends pas pour acquis et j’essaie juste d’être une éponge et d’apprendre autant que Je peux.

SBN : Selon vous, quel a été l’ajustement le plus difficile pour vous jusqu’à présent lors de la transition de l’université à la profession ?

SI: Je pense que c’est difficile à dire parce que j’ai été blessé tout ce temps, mais je dirais juste la vitesse du jeu et aussi le QI. Tout le monde est vraiment intelligent, tout le monde est meilleur. Ensuite, vous affrontez des joueurs qui sont dans la ligue depuis 18, 19 ans, et c’est votre première année, et donc cette expérience qu’ils ont et juste cette connaissance de vétéran de tout ce qu’ils ont vu ne va pas inaperçu, et c’est vraiment agréable d’apprendre de beaucoup de ces vétérinaires.

SBN : Oui, il semble qu’il serait plus difficile de pouvoir immédiatement manipuler une défense comme vous l’avez fait à l’université avec votre décès, par rapport à votre année recrue dans le W.

SI: Oui.

SBN : The Liberty a été l’une des très belles histoires de la saison jusqu’à présent. Y a-t-il quelque chose que vous pensez qui se passe là-bas à New York dont nous n’avons pas assez parlé ?

SI: Non, je veux dire, nous écoutons évidemment, nous sommes conscients du genre de questions qu’on nous pose d’être dans une période difficile, de perdre des matchs, ou vous savez, quoi, parce que je pense que tout le monde était si haut avec nous au départ 5- 1 (note : les Liberty sont actuellement 8-9). Mais je pense toujours, vous savez, que beaucoup de gens oublient à quel point nous sommes nouveaux dans une équipe et à quel point nous sommes jeunes. Et je ne pense pas que nous soyons dans une mauvaise passe. N’étaient pas. Nous sommes là où nous voulons être. Nous apprenons, vous savez que nous perdons contre des équipes qui sont numéro un dans cette ligue en ce moment et qui ont huit, neuf joueurs vétérans dans leur équipe, qui sont ensemble depuis quelques années. Je pense donc que nous ne perdons pas de vue cela. Nous ne laissons pas la façon dont nous nous entraînons, comment nous jouons et comment notre saison se déroule être dictée par les victoires et les défaites, et ce que les gens pensent être une saison réussie ou non. Et je pense que c’est important et ne pas vraiment perdre de vue les éléments contrôlables et juste la croissance que nous avons montrée de l’année dernière à cette année.