Sabrina Sabrok révèle qu’elle a perdu la mobilité des lèvres après une chirurgie esthétique – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Après avoir assuré qu’elle vit avec la schizophrénie, Sabrina Sabrok révèle avoir perdu la mobilité des lèvres après une chirurgie esthétique ; cependant, il profitera de sa visite au Mexique pour subir de nouveaux traitements esthétiques.

C’est ce qu’a révélé Sabrina Sabrok devant les micros de l’émission Hoy : « Je ne peux pas rire, mais bon le médecin va arranger ça, c’est pour ça qu’elle m’a envoyé faire une analyse », a-t-elle déclaré.

Et il a annoncé qu’il profiterait de son séjour au pays pour subir la chirurgie esthétique numéro 53, 54 et 55.

«Je veux me faire diverses choses. Je veux faire la lipo et je veux retoucher plus de choses sur mon visage », a-t-il déclaré avant d’informer que la taille de ses seins va encore augmenter.