Sabrina Soto de Trading Spaces est fiancée à Dean Sheremet

On dirait sabrina soto va bientôt dire oui à la robe.

L’ancienne et décoratrice d’intérieur de Trading Spaces est officiellement une future mariée après s’être fiancée à son petit ami, le chef doyen sheremet, le 27 décembre — son 46e anniversaire. Sabrina est allée sur Instagram un jour après la proposition de partager la bonne nouvelle, en publiant un selfie romantique avec Dean, 41 ans, et un gros plan de sa bague de fiançailles David Alan.

« J’ai dit absolument », a-t-elle légendé les photos, qui ont été géolocalisées à Carmel-by-the-Sea, en Californie.

Inutile de dire que ses abonnés ont rapidement inondé la section des commentaires de vœux. « Ohhh yaaaa », ancienne co-star de Trading Spaces de Sabrina Ty Pennington—Qui s’est marié en novembre — a écrit, tandis que Property Brothers’ Jonathan Scott a commenté à côté d’un emoji souriant, « Félicitations. »

Dean a également partagé les mêmes photos sur sa page Instagram, écrivant dans la légende « Joyeux anniversaire SABRINA! »

« J’ai hâte de continuer à construire notre belle famille », l’auteur du livre de cuisine Eat Your Heart Out, qui est papa d’un fils de 3 ans. Atlas de sa relation avec le cinéaste Vanessa noir, ajoutée. « Atlas et moi avons de la chance de vous avoir. (Elle a dit absolument). »