Sabyasachi retire la campagne publicitaire de Mangalsutra après de sévères réactions négatives et un avertissement du ministre député

La marque de créateurs populaire a été critiquée sur les plateformes de médias sociaux ainsi que par une section de politiciens du BJP au pouvoir à propos de la publicité jugée « contre la culture hindoue » et « obscène ».

S’ajoutant à la liste des campagnes publicitaires retirées ces derniers jours, la marque de créateurs Sabyasachi a retiré dimanche sa publicité Mangalsutra, affirmant qu’elle était « profondément attristée » que la campagne ait offensé une partie de la société.

« Dans le contexte de faire du patrimoine et de la culture une conversation dynamique, la campagne Mangalsutra visait à parler d’inclusivité et d’autonomisation. La campagne était conçue comme une célébration et nous sommes profondément attristés qu’elle ait plutôt offensé une partie de notre société. Donc, chez Sabyasachi, nous avons décidé de retirer la campagne », a déclaré la société dans un communiqué.

La marque de créateurs populaire a été critiquée sur les plateformes de médias sociaux ainsi que d’une section de politiciens du BJP au pouvoir à propos de la publicité dans laquelle elle dépeint une femme vêtue d’une robe décolletée et posant en solo et dans une position intime avec un homme. .

Le retrait est également intervenu quelques heures après que le ministre de l’Intérieur du Madhya Pradesh, Narottam Mishra, a lancé un ultimatum de 24 heures à Sabyasachi Mukherjee pour retirer la publicité qui présente une représentation « répréhensible et obscène » du mangalsutra, sous peine de poursuites judiciaires.

La séance photo promotionnelle présente des modèles portant le mangalsutra tout en posant en solo ou dans des positions intimes avec d’autres. Dans l’une des images, il y a aussi un modèle féminin portant un soutien-gorge noir avec le mangalsutra, reposant sa tête sur un modèle masculin torse nu.

Après que le concepteur ait partagé ces images, cela a déclenché une controverse car une section d’utilisateurs des médias sociaux l’a jugée « contre la culture hindoue » et « obscène ».

La semaine dernière, la grande entreprise de FMCG et de bien-être Dabur India a retiré sa publicité sur le festival de Karva Chauth montrant un couple de lesbiennes célébrant dans la campagne publicitaire de son eau de Javel Fem Creme et a présenté des excuses inconditionnelles.

Dabur a également fait face à des réactions négatives sur les plateformes de médias sociaux et également de la part du ministre de l’Intérieur du député, qui avait également lancé un ultimatum contre l’entreprise, connue pour ses produits de bien-être basés sur la nature.

S’adressant aux journalistes de Datia dans le Madhya Pradesh, Mishra avait déclaré : « J’ai déjà mis en garde contre de telles publicités. Je mets personnellement en garde le designer Sabyasachi Mukherjee, lui donnant un ultimatum de 24 heures. Si cette publicité répréhensible et obscène n’est pas retirée, alors un dossier sera enregistré contre lui et une action en justice sera engagée. Les forces de police seront envoyées pour l’action », a déclaré Mishra dimanche.

Auparavant, la marque de bijoux du groupe Tata, Tanishq, avait été contrainte de retirer une publicité montrant un couple interreligieux lors d’une fête prénatale organisée pour la mariée hindoue par sa belle-famille musulmane.

La marque de vêtements Manyavar a également été la cible lorsque sa publicité mettant en vedette l’acteur de Bollywood Alia Bhatt en tenue de mariage, a semblé remettre en question une vieille tradition.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.