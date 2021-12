Sac à main Jake Paul contre Tyron Woodley 2: combien d’argent gagneront-ils pour le match de boxe 2021?

Jake Paul est entré dans la conférence de presse d’avant-combat de jeudi portant un masque de ski parce que… Vous savez quoi ? Passons-lui simplement le micro.

« Ils vont me donner un gros sac pour battre le gars que j’ai déjà battu ? Il s’agit d’un braquage de banque », a déclaré Paul.

Peu importe ce que vous pensez de Paul, vous ne pouvez pas nier un fait à son sujet. Il sait vendre un combat et maximiser ses gains. C’est exactement ce qu’il a fait avant son match revanche contre Tyron Woodley, qu’il a battu le 29 août par décision partagée.

Paul et Woodley devraient se battre devant une foule à guichets fermés à l’Amalie Arena de Tampa, en Floride, et il devrait également y avoir beaucoup d’argent à la carte. Voici combien les deux combattants devraient gagner samedi.

Sac à main Jake Paul contre Tyron Woodley 2

La bourse officielle de l’événement n’a pas encore été révélée, mais sur la base des gains de leur premier combat, Paul et Woodley devraient effacer sept chiffres.

Les deux combattants ont remporté 2 millions de dollars pour leur combat d’août, selon les documents de l’Ohio State Athletic Commission obtenus par MMA Junkie, afin qu’ils puissent à nouveau se retrouver dans cette fourchette. De plus, Paul a déclaré que Woodley recevra un bonus de 500 000 $ s’il parvient à éliminer Paul.

À quelle heure est Jake Paul contre Tyron Woodley 2 ?

Date: Samedi 18 décembre

Heure de la carte principale : 21 h HE | 18 h HP

Événement principal: Minuit HE | 21 h HP (estimation)

La carte de combat Paul contre Woodley devrait commencer à 21 h HE le samedi 18 décembre. Paul et Woodley devraient faire leurs promenades sur le ring vers minuit HE, bien que cela puisse changer en fonction de la durée des combats précédents.

Prix ​​de Jake Paul contre Tyron Woodley 2: combien coûte le PPV?

La carte de combat Paul contre Woodley peut être achetée via Showtime pour 59,99 $. Un abonnement Showtime n’est pas requis pour regarder l’événement.

Disque de Jake Paul, biographie

Nationalité : Américain Âge : 24 Taille : 6-1 Poids : 190 livres Portée : 76 pouces Total des combats : Quatre Record : 4-0 avec 3 KO

Record de Tyron Woodley, biographie

Nationalité : Américain Âge : 39 Taille : 5-9 Poids : 189,5 livres Portée : 74 pouces Total des combats : Un Record : 0-1 avec 0 KO

Carte de combat Jake Paul contre Tyron Woodley 2

Jake Paul contre Tyron Woodley, poids de croisière (huit tours) Amanda Serrano contre Miriam Gutierrez, poids léger (10 tours) Deron Williams contre Frank Gore, poids lourd (quatre tours) Liam Paro contre Yomar Alamo, poids welter junior (10 tours)