Sac messager en cuir Harber London pour iPad Pro 12,9 pouces

Le sac messager en cuir Harber London est le dernier-né de la gamme de sacs haut de gamme de l’entreprise qui s’adresse carrément à la démographie des propriétaires d’Apple…

Lorsque j’ai testé le sac à dos pour ordinateur portable Slim de la société, j’ai dit que c’était presque exactement ce à quoi je m’attendrais si Apple fabriquait un sac à dos en cuir pour les modèles MacBook Pro. Celui-ci a un cuir à grain plus grossier, mais reste une option très attrayante si vous êtes prêt à payer des prix similaires à ceux d’Apple pour vos sacs.

Extérieur

À l’extérieur, le sac messager en cuir est assez minimaliste. Il y a une seule fermeture éclair résistante sur le dessus et s’étendant sur trois pouces de chaque côté, un logo Harber London en relief extrêmement subtil sur un côté et une sangle en toile détachable.

Le sac est disponible dans un choix de trois couleurs, chacune fabriquée à partir de cuir pleine fleur de première qualité au tannage végétal :

Il est disponible en deux tailles, l’une conçue pour l’iPad Pro 11 pouces, l’autre pour le modèle 12,9 pouces.

Intérieur

J’aime les sacs qui offrent de la flexibilité dans leurs aménagements intérieurs, et celui-ci fait certainement l’affaire.

Il y a deux poches pleine largeur conçues spécifiquement pour un iPad ou un appareil similaire. L’un a une sangle de retenue avec un bouton-pression.

L’autre a une fermeture magnétique interne.

L’iPad s’insère de chaque côté, bien qu’il soit trop grand pour que la fermeture magnétique soit fermée, vous voudrez donc probablement le mettre sur le côté avec la sangle.

Vous pouvez également le mettre en vrac au centre du sac, mais cela ne fonctionne pas très bien car il y a des boucles de stylo et autres qui ont tendance à l’attraper, il est donc un peu difficile de l’insérer ici.

Quant à ces autres compartiments, il y a un bon choix :

J’ai mis mon téléphone dans une poche plus profonde que celle utilisée sur la photo promotionnelle ci-dessus, car il avale complètement mon iPhone 12 Pro Max, le laissant complètement protégé.

Il y a aussi un porte-clés détachable, qui a une combinaison légèrement étrange d’attache rotative et d’aimant. Cela fonctionne, mais personnellement, je pense qu’un simple aimant ferait le travail avec moins de complexité.

La sangle est en toile de longueur réglable. L’une de mes bêtes noires sont les sacs à bandoulière avec des sangles non amovibles, car il y a des moments où je veux le porter comme une mallette ou sous les bras comme une manche. Heureusement, cette sangle est amovible, bien qu’il n’y ait pas de dragonne, vous ne pouvez donc la porter que sous votre bras si vous le faites.

Sac messager en cuir Harber London : prix et conclusions

J’ai dit dans l’introduction que ces sacs sont destinés aux personnes prêtes à payer des prix similaires à ceux d’Apple. La version 11 pouces coûte 267 $, tandis que la version 12,9 pouces coûte 310 $.

Pour mettre cela en perspective, les étuis en cuir pour iPad d’Apple (lorsqu’ils sont disponibles) coûtent respectivement 129 $ et 159 $ pour les deux tailles. L’entreprise ne fabrique pas de sacs en cuir, mais si c’était le cas, je pense que nous pouvons extrapoler à des prix similaires.

Pour moi, le prix est un peu élevé quand je le compare au sac à dos que j’ai examiné en janvier. C’était 418 $ pour quelque chose de beaucoup plus grand et avec un cuir plus doux. Personnellement, j’aimerais voir le modèle 12,9 pouces de ce sac plus proche de 250 $.

Cependant, aussi cher qu’il soit, je n’ai aucun problème avec la qualité – et j’ai déjà trouvé que c’était un sac beaucoup plus polyvalent que ce à quoi je m’attendais. Cela fait un sac pour homme assez spacieux. J’ai emporté un iPad avec un clavier, des écouteurs supra-auriculaires et un livre papier, à côté de mon téléphone et de mes clés, avec de la place à revendre. En le considérant comme un sac plus polyvalent et en le comparant à des sacs de qualité similaire d’autres marques, je ne peux pas dire que le prix est hors de propos. Que cela en vaille la peine pour vous sera, comme toujours, une décision personnelle.

Le sac messager en cuir Harber London pour iPad Pro avec clavier magique coûte 267 $ pour la version 11 pouces et 310 $ pour la version 12,9 pouces, avec une livraison gratuite dans le monde entier. Les deux modèles sont disponibles en trois couleurs sur le site Web de la société.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :