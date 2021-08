Sac mixte pour Corey Clement

Voici trois points à retenir des Giants de leur défaite de 12-7 en pré-saison contre les Jets samedi soir au MetLife Stadium:

Les retraites soudaines de Joe Looney et de Zach Fulton ont laissé les Giants à court de profondeur, en ce qui concerne les joueurs de ligne offensifs intérieurs expérimentés. Kenny Wiggins, un joueur de 33 ans avec 38 départs dans la NFL, a commencé à la garde gauche à la place de Shane Lemieux, blessé, et a connu des difficultés. Les Giants devront peut-être chercher ailleurs. Le RB Corey Clement a jusqu’à présent eu un premier camp d’entraînement solide avec les Giants, montrant des signes qu’il pourrait partager une partie du temps de sauvegarde (derrière Saquon Barkley une fois qu’il sera revenu en pleine santé) avec Devontae Booker. Il a bien couru le ballon (cinq rushes, 32 yards) mais cela n’aidera pas Clément : il a perdu le ballon sur un échappé sur la ligne des 3 yards des Jets, un revirement en zone rouge qui ne conviendra pas à Joe Judge. Vous cherchez un joueur de deuxième année prêt à avoir beaucoup plus d’impact ? Essayez Carter Coughlin. Il a été utilisé à la limite en tant que recrue, mais un passage à un poste de secondeur intérieur semble toucher le point idéal de Coughlin. Il a été extrêmement actif dans ce match et a montré sa capacité naturelle à accélérer la passe avec un sac au troisième quart et un échappé forcé.

Lien source

Le post Mixed bag pour Corey Clement est apparu en premier sur ..