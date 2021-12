Chris et Andy complètent 2021 en répondant à quelques questions du sac postal. Ils parlent des émissions de télévision qui ont dominé la conversation culturelle en 2021 (7:54), des émissions de télévision qu’ils attendent le plus en 2022 (15:57) et de certains de leurs albums et repas préférés de l’année (31:46 ).

Hôtes : Chris Ryan et Andy Greenwald

Producteur : Kaya McMullen

