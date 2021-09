David est rejoint par le producteur de babyface Jonathan Kermah pour répondre à vos questions de fans sur Twitter. Certaines questions incluent : qui aura la meilleure course dans AEW entre Bryan Danielson et Adam Cole ? Que doit faire la WWE pour garder Sami Zayn et Kevin Owens ? Et MJF est-il le meilleur talon de la lutte professionnelle aujourd’hui ?

Hôte : David Shoemaker

Assistant de production : Jonathan Kermah

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS