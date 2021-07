“Sach Kahun Toh” de Neena Gupta : toujours aussi candide ! Des luttes de la vie réelle en tant qu’acteur à être une mère célibataire

Neena touche une corde sensible dans ses mémoires. (Source de l’image ; Bahrisons Booksellers sur FB)

Critique du livre « Sach Kahun Toh » de Neena Gupta : peu de mémoires ont le pouvoir de garder la curiosité d’un lecteur du début à la fin comme l’a fait « Sach Kahun Toh » de Neena Gupta. Plusieurs mémoires, en particulier lorsqu’elles sont écrites par des acteurs, ont tendance à se vanter, mais Neena touche une corde sensible dans son livre. Elle est franche mais auto-analytique et tire des leçons de ses expériences de vie, y compris des erreurs de débutant dans le monde du cinéma.

Alors que Neena Gupta est un nom connu et n’a pas besoin d’être présenté, le livre tente de faire exactement cela – présenter au lecteur la vraie Neena, celle qui a été qualifiée de non conventionnelle, rebelle et audacieuse dans le monde du cinéma.

En ce jour, qui est l’anniversaire de Neena Gupta, faisons un bref voyage dans sa vie inspirante et ses choix audacieux qu’elle partage franchement dans ses mémoires.

Des leçons franches de la vie personnelle et professionnelle

Qu’il s’agisse de sa vie personnelle ou de ses luttes professionnelles, loin de se vanter, Neena Gupta le raconte tel qu’il est, parfois au point d’une telle sensibilité de protéger ceux qui ont profondément blessé et trahi sa confiance. Tout au long du livre, il est clair que ses parents ont été les piliers de son amour et de son soutien inconditionnels, même lorsqu’elle n’a pas toujours été d’accord avec eux en ce qui concerne les décisions vitales de sa vie, notamment le mariage et la maternité. Elle partage également franchement comment faire confiance à une «tante» s’est avéré être l’une des phases les plus douloureuses de sa vie.

Notamment, l’acteur fait preuve de respect pour la protection de la vie privée des autres tout en changeant nombre de leurs noms dans ses mémoires, car elle ne veut pas que leurs familles soient blessées. Bien sûr, elle est assez franche pour déclarer également que les avocats le lui ont conseillé, ce qui fait partie du charme de la lecture de ces mémoires révélatrices.

Sa personnalité transparaît dans son livre, tout comme ses parents, dont le monde tournait autour du bien-être de leurs enfants.

Peut-être en raison de l’amère réalité que sa propre vie privée a été sous le feu des projecteurs et violée à plusieurs reprises par des esprits curieux.

Les premières années de Neena Gupta en tant que fille de Delhi

Ayant grandi en tant que fille de Delhi dans une maison de la classe moyenne, les premières années de sa vie sont facilement identifiables pour la plupart des lecteurs. Pourtant, sa vie a été pleine de surprises qui ont fait débat, c’est exactement pourquoi ce livre est important. Cela met les choses dans la perspective de Neena et nous raconte son histoire avec ses propres mots.

Aborder des questions sensibles avec sensibilité n’aurait pas pu être facile pour un acteur bien connu et une personnalité publique. Peu de femmes auraient osé fouler le sol, mais Neena avoue que la pandémie l’a aidée à faire exactement cela – à sortir et à partager son histoire aussi franchement que possible.

Mémoires de Neena Gupta : à quoi les lecteurs peuvent-ils s’attendre

Un aperçu des véritables difficultés de l’acteur est ce qui fait de ce livre une lecture incontournable.

Des pépites précieuses de la résilience de sa vie sont articulées à travers des incidents de la vie réelle, comme lorsqu’elle fait référence à sa relation avec Vivian Richards et convainc les lecteurs de respecter sa vie privée ; quand une amie de longue date, Satish Kaushik, a proposé de remplacer le père de son enfant et la logique derrière son refus ; quand un éminent réalisateur la traite de manière inconvenante sur les plateaux et qu’Anil Kapoor propose d’intervenir en sa faveur et qu’elle refuse poliment.

Dans les mémoires de Neena Gupta, on aperçoit le côté plus doux et attentionné des acteurs et des personnalités éminentes dont le comportement doux hors de l’écran n’est ni connu ni apprécié en raison de leur puissante perception à l’écran.

Par exemple, Satyajit Ray vient lui rendre visite lorsqu’elle tombe malade pendant le tournage et lui dit de se reposer.

Ou, la façon dont Om Puri prend soin de conduire Neena Gupta au volant et comment son amie la plus proche, Soni Razdan et Mahesh Bhatt la soutiennent à travers les phases tumultueuses de sa vie, nous font comprendre que rien n’est jamais facile à franchir lorsque vous faites des choix non conventionnels.

Mais comme la résilience est prouvée à maintes reprises, le respect devient le résultat inévitable.

Prenez, par exemple, l’un des moments de fan-girl les plus doux avec Vinod Khanna, qui a été partagé avec une pincée d’humour et de sensibilité. Il en va de même de la partie où Neena Gupta parle franchement de Shakti Kapoor comme étant l’un des garçons de son quartier qu’elle n’avait jamais rencontré lorsqu’elle y vivait.

Notamment, les mémoires de Neena Gupta nous parviennent à un moment où le débat sur l’écosystème népotiste de Bollywood a atteint un crescendo et où il y a un buzz considérable non seulement sur le casting, entre autres.

Dans un style franc et révélateur, l’actrice ne mâche pas ses mots pour exposer à quel point les Indiens adorent bavarder sur les acteurs et leur vie personnelle, n’hésitant pas à croire au pire.

À travers ses mémoires, lorsqu’il s’agit de la réalité du terrain du casting, l’actrice est ouverte sur les situations qu’elle a affrontées la tête haute.

Cependant, en tant que lecteur, on peut se demander si un sujet aussi sérieux que le népotisme et le casting aurait pu être traité de manière plus percutante par un acteur connu pour s’exprimer si franchement.

Neena Gupta : Briser les stéréotypes dans la vraie vie

Qu’il s’agisse de briser les stéréotypes, d’embrasser le parcours de sa vie en tant que mère célibataire et de faire face à des problèmes auxquels seule une mère célibataire est obligée de faire face, comme travailler sans relâche pour subvenir aux besoins d’une fille et ne pas être émotionnellement disponible pour elle, Neena Gupta partage les luttes de la vie avec un équilibre parfait d’intuitions sincères et d’auto-analyse.

Son amour pour son « bel enfant », comme elle décrit Masaba, est un amour auquel chaque mère peut se connecter. Pourtant, elle explique pourquoi elle a dissuadé sa fille de tenter d’entrer à Bollywood.

La fierté de Neena Gupta dans les réalisations de Masaba est visible tout au long du livre. Comme la plupart des mères qui travaillent, Neena regrette de ne pas avoir été disponible pendant l’enfance de sa fille pour lui apporter un soutien émotionnel. Le fait que son enfant ait émergé avec un sentiment d’identité et de personnalité plus fort est ce qui rend le voyage difficile de Neena Gupta tellement plus précieux pour elle.

Le voyage d’une mère célibataire, nous le rappelle-t-elle plusieurs fois, est semé d’embûches, de détresse et de moments déchirants. Mais cela apporte aussi une joie que les mots n’expliquent pas.

Honnête et facile, l’écriture conversationnelle rend le livre incontournable et charmant à lire d’un seul coup.

Pour un acteur qui a reçu 2 prix nationaux et des critiques élogieuses considérables, son écriture vient du cœur et ne se vante pas.

Pour ceux qui aiment lire sur les films et le cinéma, ce livre est un livre qui vous fera sourire et ressentira profondément la vie et les luttes des acteurs qui recherchent l’excellence sans compromettre leur identité et leurs valeurs.

Dans l’ensemble, l’écriture de Neena Gupta est aussi charmante et rafraîchissante que sa personnalité emblématique.

