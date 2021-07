Sacha Jafri et Infitinity8.io réalisent une vente NFT substantielle au gala de l’amfAR ⋆ ZyCrypto Crypto nouveaux médias

Publicité





L’amfAR (Foundation for AIDS Research), a récemment organisé un somptueux gala au festival de Cannes dans le sud de la France. L’événement a lieu chaque année pour célébrer l’existence de l’organisation et son travail. Cette année, l’amfAR marquait sa 27e édition depuis sa création en 1984.

Sacha Jafri, le deuxième artiste vivant le plus vendu au monde, s’est démarqué lors de l’événement. Organisé par Sharon Stone, le gala a présenté une performance spectaculaire d’Alicia Keys dans un effort accru pour collecter des fonds pour le retour du SIDA.

Même si le gala de l’amfAR était très attendu, sa liste d’invités exclusifs a dû être réduite à 400 personnes contre 900. L’édition était plus intime que les années précédentes, une mesure nécessaire selon les protocoles COVID-19.

Suite à la performance, Sacha a présenté sa peinture en direct ainsi que la prévente de son édition ouverte NFT. Bien que placée vers la fin, l’action a marqué la grande finale du gala. C’est à cette époque que Sacha et le milliardaire philanthrope et co-fondateur d’Infinity8.io, Javed Fiyaz, ont vendu plus de 1 500 unités. Tous ceux-ci ont rapporté un total de 750 000 € (950 000 $) en moins d’une minute.

Les 1 500 éditions ont été vendues à Scott Fletcher, un entrepreneur en technologie et un investisseur en crypto. Fletcher a également remporté l’enchère pour la peinture en direct de Sacha pour plus de 1 000 000 €. Au total, l’artiste a levé 1,75+ million d’euros. 100 % des fonds provenant de l’impression physique et de la vente NFT ont été consacrés à la recherche sur le sida et le COVID-19.

De plus, la vente NFT a dépassé la valeur d’une pièce d’Andy Warhol Mickey Mouse ; le NFT est parti pour 375 000 € (442 702 $). Les autres articles vendus étaient un diamant Chopard en or blanc 18 carats et un astronaute Michael Kagan pour 400 000 € (472 215,60 $). Sacha a collecté le plus d’argent dans l’édition ouverte NFT, qui s’est également avérée être une pré-vente.

Prévue du 22 au 27 juillet, la vente proprement dite permettra aux fans de l’artiste d’acquérir son œuvre tokenisée. Il entrera dans l’histoire comme l’un des plus grands lancements NFT de 2021. L’enchère débutera à 635,30 € pour les 30 premières minutes, 1 000 € par unité après la première heure, et augmentera par la suite jusqu’à la vente.

La récente vente NFT a été réalisée en collaboration avec Infinity8.io, le marché NFT axé sur les œuvres caritatives de Javed. La plate-forme est la première du genre et vise à faire le pont entre les beaux-arts et l’art numérique. La plateforme soutient également les meilleurs artistes et fait connaître les futurs talents.