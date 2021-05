Sachez à quel point il est bon d’investir dans Ontology Coin (ONT). Pourquoi l’ontologie est-elle unique?

Compartir

L’ontologie est une blockchain haute performance qui se concentre sur des solutions liées à l’intégrité des données et à la sécurité d’identité. Ontology se spécialise dans les données et l’identité décentralisées avec son infrastructure unique, qui prend en charge l’évolutivité de la couche 2 et une forte collaboration inter-chaîne.

La crypto native qui alimente l’ontologie est ONT, et le prix actuel du marché de ONT est de 1,77 $ après une baisse de près de 2,2% en 24 heures. Il a enregistré un volume de négociation sur 24 heures de plus de 445 millions de dollars avec un classement sur le marché de 83. Il convient de noter que la pièce ONT est indivisible, contrairement au Bitcoin, c’est-à-dire qu’elle ne peut avoir que 1, 2, etc. ONT et non 0,5.

Le projet vise à servir de lien avec le monde numérique et fiduciaire, où la confiance est la plus précieuse. Ontology propose également ONT Id, DDXF, DID et une identification numérique mobile. ONT ID permet la gestion sécurisée de l’identité numérique des utilisateurs en la stockant sur le téléphone ou dans le cloud avec des clés privées. DDXF est le cadre d’échange de données décentralisé utilisé pour l’intégrité des données, qui promet de rendre les données exploitables, traçables et transférables entre divers systèmes.

Le projet d’ontologie est devenu un géant de la crypto-monnaie capable de produire l’entreprise la plus digne de confiance et de rester la société de cryptographie robuste pour de nombreuses applications dans tous les secteurs. Il crée également une interface très conviviale basée sur le deep learning. La plateforme se propulse avec des innovations pour débloquer de nouvelles valeurs pour les entreprises. La pièce Ontology est également très fiable car elle est composée de programmeurs et d’ingénieurs talentueux.

En parlant du prix ONT, il pourrait atteindre plus de 2,50 $ d’ici la fin de l’année. On s’attend également à ce qu’il atteigne 5 $ au cours des prochaines années. Vu la tendance, le scénario de la pièce Ontology est assez optimiste et l’activité réelle accélérerait considérablement sur la plate-forme. Par conséquent, la pièce semble être un bon investissement pour 2021 et peut-être assez rentable pour les investisseurs.

Avertissement: De nombreux facteurs différents régissent le marché des crypto-monnaies et le prix de ces crypto-monnaies ne peut pas être prédit avec précision.