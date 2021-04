Sachez pourquoi vous devez souscrire un régime d’assurance maladies graves

Les primes payées pour un régime de maladies graves sont autorisées à titre de déduction fiscale en vertu de l’article 80D.

Par Sunil Kadyan

L’évolution des modes de vie et les facteurs génétiques font que les Indiens sont de plus en plus la proie de maladies graves non transmissibles (IC) telles que le cancer, les accidents vasculaires cérébraux, l’hypertension, le diabète, etc. cas d’IC ​​qui nécessitent un traitement à long terme, entraînant une charge financière énorme.

Ce fardeau financier peut être supporté par un plan spécial de protection financière appelé «plan maladies graves». Vous devriez acheter un plan de maladies graves avec un plan d’assurance maladie. Il est conseillé de souscrire un régime maladies graves à un âge précoce car les risques pour la santé sont moindres et donc une prime d’assurance inférieure. Les primes payées pour un régime de maladies graves sont autorisées à titre de déduction fiscale en vertu de l’article 80D.

Fonctionnement du plan d’assurance critique

Le fonctionnement des plans CI est différent des autres polices d’assurance maladie. Dans les régimes CI, la totalité de la somme assurée est versée au preneur d’assurance au moment du diagnostic de maladie grave. La somme assurée peut être utilisée pour le traitement, les frais de soins et peut même être utilisée pour rembourser les dettes si elle est prise par l’assuré. Les régimes CI sont également connus sous le nom de régimes à prestations définies car le paiement est défini et fixe. Si un assuré détient plus d’une police CI d’assureurs, tous les assureurs paieront la totalité de la somme assurée. Un régime d’assurance maladie est en revanche un régime d’indemnisation qui rembourse les dépenses réellement engagées.

Couverture

Le nombre de CI couverts par les assureurs peut varier. En règle générale, les assureurs couvrent 10 à 20 maladies graves graves, voire plus. Optez pour un plan CI qui couvre le maximum de maladies graves. Certaines maladies graves courantes couvertes sont le cancer, le pontage coronarien, la crise cardiaque, l’accident vasculaire cérébral, l’insuffisance rénale, la chirurgie de l’aorte, le remplacement de la valve cardiaque, la transplantation d’organe majeur et la paralysie.

Quelle est la couverture nécessaire?

Les facteurs pris en compte pour arriver à une somme assurée appropriée sont l’âge, le taux d’inflation, le nombre d’EC couverts et les passifs financiers futurs. La somme assurée de l’IC ne doit pas être inférieure à 15 lakh.

Erreurs courantes

Bien que le plan CI puisse être acheté en tant que police autonome ou en tant qu’avenant avec des plans d’assurance vie et santé, il est conseillé de souscrire un plan CI distinct. Une police autonome offre plus de flexibilité dans le choix de la somme assurée et des couvertures plus importantes par rapport aux avenants. La limite de la somme assurée au titre d’un avenant est généralement la même que celle de la police de base.

Si vous avez un plan de santé ou une assurance temporaire de `5 lakh et que vous achetez un avenant maladies graves avec celui-ci, il est peu probable que l’assureur vous offre une somme assurée de plus de` 5 lakh pour la couverture complémentaire. La prime serait plus pour le plan CI autonome que pour le pilote. La deuxième erreur est d’acheter un plan CI avec une faible somme assurée. La troisième erreur est quand on achète ce plan à un âge plus élevé qui augmente la prime ainsi que se traduit par une limite sur la somme maximale assurée.

Clause de délai d’attente et de survie

La période d’attente initiale standard dans le cadre de la nouvelle politique est de 90 jours. La personne assurée doit survivre pendant 30 jours consécutifs après le diagnostic de la maladie grave pour faire la réclamation. La police prend fin une fois que la compensation est payée en vertu de la police. Au fur et à mesure que la famille du preneur d’assurance s’agrandit et que le revenu augmente, la somme assurée de l’IC doit également être augmentée en conséquence. L’assuré peut souscrire une police CI distincte avec une somme assurée augmentée.

L’auteur est professeur adjoint, Amity School of Insurance Banking & Actuarial Science, Amity University

