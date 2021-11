Sachin Pilot rencontre Sonia Gandhi ; juge nécessaire que le Congrès remporte les élections au Rajasthan en 2023

Sachin Pilot a également déclaré qu’il était plus qu’heureux de faire tout ce que le Parti du Congrès voulait qu’il fasse.

Le chef du Congrès, Sachin Pilot, a rencontré aujourd’hui la présidente du parti, Sonia Gandhi, au milieu de l’agitation suscitée par un remaniement ministériel et des problèmes liés à l’organisation. La réunion de Pilot avec le président du Congrès est intervenue un jour après que Gehlot a rencontré Sonia Gandhi pour discuter de la situation politique dans l’État. S’adressant aux médias après avoir rencontré Sonia Gandhi, Pilot a déclaré que le parti et le CM Ashok Gehlot prendraient des décisions liées à l’État en temps voulu.

« Il y avait Covid, puis il y avait le verrouillage, donc un certain retard s’est produit. Mais je pense que si un changement est nécessaire dans le gouvernement ou dans l’organisation, alors l’AICC et le ministre en chef décideront en temps opportun.

« Cependant, je pense qu’il reste moins de deux ans pour les prochaines élections. Nous voulons lutter contre cette élection avec toute notre force et notre dévouement. Au Rajasthan, il y a eu un gouvernement alternatif du BJP et du Congrès tous les cinq ans. Cette fois, nous voulons nous préparer de toutes nos forces, respecter les travailleurs du parti, assurer la participation et l’équilibre de tous, emmener chaque partie et section de l’État pour briser cette tradition (des gouvernements alternatifs). Nous devrons travailler maintenant pour les scrutins de l’assemblée de 2023, et les élections de Lok Sabha auront lieu en 2024, il est donc très nécessaire de répéter le gouvernement du Congrès au Rajasthan. Je pense que si le gouvernement et l’organisation travaillent fort, nous pourrons le faire », a déclaré Pilot.

Réagissant à la question de la différence au sein du parti, Pilot a déclaré qu’il était dans les médias depuis longtemps qu’il existe différents groupes appartenant à différents dirigeants mais que nous sommes tous des travailleurs du parti du Congrès. « Ce n’est pas le moment de décider de votre ou de la mienne. Nous marchons ensemble….Le parti prendra sa décision en gardant à l’esprit l’expérience, la performance, la crédibilité, l’équilibre régional et la combinaison des castes, entre autres facteurs. J’ai eu une longue conversation avec Sonia Gandhi ji aujourd’hui et j’ai l’impression qu’elle comprend tous les problèmes et que tous les commentaires lui sont adressés. Une bonne décision sera prise au moment opportun », a déclaré Pilot.

Pilot a également déclaré qu’il était plus qu’heureux de faire tout ce que le Parti du Congrès voulait qu’il fasse.

Pilot exige depuis longtemps que l’expansion du Cabinet se produise et que les nominations aux conseils d’administration et aux sociétés de l’État soient faites bientôt. Il a affirmé que les travailleurs du Congrès et les dirigeants travaillant en étroite collaboration avec lui pour le parti devraient recevoir leur dû. Pilot et les députés qui le soutenaient s’étaient révoltés contre Gehlot l’année dernière à cause de son mode de fonctionnement, après quoi Pilot a été démis de ses fonctions de chef de l’État partie et de vice-ministre en chef du Rajasthan.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.