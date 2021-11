Réfutant les rapports de « groupisme » au sein du parti, Pilot a déclaré que tout le monde avait été consulté au sujet du remaniement majeur au sein du cabinet de l’État.

Avant la prestation de serment des nouveaux ministres du gouvernement du Rajasthan dirigé par Ashok Gehlot, le chef de l’État Sachin Pilot a déclaré dimanche que les mesures prises par la direction du Congrès avaient envoyé un bon message à travers l’État.

« Les nouveaux ministres prêteront serment aujourd’hui. La mesure prise par le parti et la direction après les discussions envoie un message positif à travers l’État. Nous avions soulevé cette question à maintes reprises. Je suis heureux que le parti, le haut commandement et le gouvernement de l’État en aient pris connaissance », a déclaré Pilot lors d’une conférence de presse aujourd’hui.

Réfutant les rapports de « groupisme » au sein du parti, Pilot a déclaré que tout le monde avait été consulté au sujet du remaniement majeur au sein du cabinet de l’État. « Le Congrès travaille sous la direction de Sonia Gandhi, Rahul Gandhi et Priyanka Gandhi. Les travailleurs du parti devront travailler ensemble pour faire connaître les méfaits du BJP devant les gens. Il n’y a pas de factions dans le parti. Les décisions (de remaniement ministériel) ont été prises ensemble », a-t-il déclaré.

Il a également déclaré qu’une représentation accrue des Dalits dans l’État était un pas dans la bonne direction. « Quatre ministres dalits inclus dans le nouveau cabinet. C’est un message que l’AICC, le gouvernement de l’État et le parti veulent une représentation des Dalits, arriérés et pauvres. Pendant longtemps, il n’y avait pas de représentation des Dalits dans notre gouvernement, c’est maintenant compensé et ils ont été inclus en bon nombre », a-t-il déclaré.

Le nouveau cabinet du Rajasthan verra 12 nouveaux visages, dont cinq du camp Sachin Pilot, lors du remaniement prévu dimanche. Au total, 15 nouveaux ministres prêteront serment aujourd’hui, portant à 30 le nombre total de ministres du gouvernement Gehlot.

La clameur pour un remaniement ministériel avait augmenté au cours des derniers mois, le camp Pilot exigeant d’accueillir les partisans de l’ancien vice-ministre en chef de l’État, Sachin Pilot, au gouvernement. Outre les députés du Congrès, les indépendants qui soutiennent le gouvernement et les députés qui ont quitté le BSP pour le Congrès ont également des attentes vis-à-vis du remaniement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.