Sachin ! Sachin ! Huit ans après sa retraite, Tendulkar se classe parmi les 50 personnes les plus influentes sur Twitter

La légende des frappeurs Sachin Tendulkar a peut-être pris sa retraite il y a huit ans, mais il reste une figure emblématique du cricket. Son influence et son héritage dans le jeu ont récemment été à nouveau mis en évidence après que le frappeur droitier a été nommé parmi les 50 personnes les plus influentes de 2021 sur Twitter, a rapporté PTI.

Selon la société de renseignement sur les consommateurs Brandwatch, qui mène des recherches annuelles sur les célébrités sur Twitter, l’ancien capitaine indien est arrivé à 35 ans – devant le héros d’action hollywoodien et ancienne superstar de la lutte Dwayne ‘The Rock’ Johnson, le lauréat d’un Oscar Leonardo Di Caprio et l’ancien La Première Dame des États-Unis, Michelle Obama.

Taylor Swift, la chanteuse américaine, a décroché la première place de la liste, suivie du Premier ministre Narendra Modi.

Brandwatch utilise les données des réseaux sociaux pour fournir aux entreprises des informations permettant d’analyser la présence en ligne de leurs marques.

La recherche Brandwatch a cité le travail de Tendulkar pour les moins fortunés, soulignant son association avec l’UNICEF. La société a également mentionné sa voix et sa présence pour de bonnes causes, ce qui a incité des fans inspirés à suivre son travail et des marques partenaires à lancer des campagnes percutantes, pour son inclusion.

Le natif du Maharashtra, qui a été le premier joueur de cricket masculin à marquer 200 points dans un One Day International, a également été député au Rajya Sabha. L’association de Tendulkar avec l’UNICEF remonte à plus d’une décennie. En 2013, il est nommé ambassadeur pour l’Asie du Sud.

Tout au long de sa carrière, Tendulkar a soutenu plusieurs initiatives dans les domaines de la santé, du sport et de l’éducation en Inde rurale et urbaine.

Il a adopté le village de Puttamraju Kandriga près de Gudur dans l’Andhra Pradesh sous le Sansad Adarsh ​​Gram Yojana. Le village est maintenant un village modèle avec un réseau d’égouts et une canalisation d’eau potable. Il est également exempt de dépendance à l’alcool et de défécation à l’air libre. Il a adopté un deuxième village – Donja dans le district d’Osmanabad de Marathwada – sous le Sansad Adarsh ​​Gram Yojana.

