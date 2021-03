Sachin Tendulkar, Aamir Khan à Paresh Rawal: les principales célébrités touchées par la deuxième vague de Covid-19

Tendulkar dans un tweet a révélé qu’il s’était régulièrement testé et que son test semblait positif cette fois.

La gravité et l’augmentation du taux d’infection au cours de la deuxième vague de coronavirus en cours en Inde sont telles qu’elles ont frappé un certain nombre de célébrités au cours des derniers jours. Les cas les plus récents de célébrités qui ont contracté le virus incluent l’ancien capitaine de l’équipe de cricket indienne Sachin Tendulkar, qui a révélé ce matin qu’il avait été testé positif au coronavirus. Tendulkar dans un tweet a révélé qu’il s’était régulièrement testé et que son test semblait positif cette fois. Tendulkar a également déclaré qu’il avait également des symptômes mineurs de la maladie et qu’il s’était mis en isolement.

Dans un autre développement important, l’acteur polyvalent Paresh Rawal a hier partagé sur Twitter qu’il avait contracté le virus. Rawal a écrit qu’il avait malheureusement été testé positif au coronavirus et a demandé à tous ceux qui auraient pu le contacter au cours des derniers jours de se faire tester pour la maladie.

Parmi les autres célébrités qui ont récemment contracté le virus dans la deuxième vague de coronavirus, citons les acteurs Milind Soman, R Madhavan, Aamir Khan, Manoj Bajpayee et Kartik Aryan, entre autres.

Le mannequin et acteur Milind Soman lors de l’annonce du développement, beaucoup de ses fans ont exprimé leur incrédulité à l’idée qu’il contracte la maladie malgré un régime extrêmement sain. Madhavan qui a joué le rôle de Farhan dans Raju Hirani a dirigé 3 Idiots a écrit sur Twitter que Farhan doit suivre Rancho, faisant référence à Aamir Khan qui avait déjà été testé positif pour la maladie. Bajpayee, Aryan et l’un des réalisateurs les plus titrés de Bollywood, Sanjay Leela Bhansali, ont également attrapé la maladie dans la deuxième vague de coronavirus

