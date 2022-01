Sachin Tendulkar appelle à un changement de règle après l’incident hilarant d’Ashes — Regardez la vidéo

Le petit maître a tagué Warne dans son tweet de citation et, dans un commentaire ironique, a déclaré que le jeu devait être juste pour les quilleurs.

Que se passe-t-il lorsqu’une balle de cricket frappe les souches mais que les cautions ne sont pas délogées ? Selon les règles du cricket maintenues par le Marylebone Cricket Club depuis 1778, le frappeur n’est pas retiré tant que les balles restent sur les piquets.

Cependant, la légende indienne du cricket, Sachin Tendulkar, s’est demandé à haute voix si cette règle devrait changer avec une nouvelle loi « frapper les souches » lorsque les cautions ne sont pas délogées.

Le Master Blaster réagissait à une vidéo sur Twitter de la division numérique de Cricket Australia qui montre que les cautions du polyvalent anglais Ben Stokes restent en place malgré le fait que le ballon effleure les souches, puis vole vers le gardien de guichet Alex Carey après une livraison de Cameron Green pendant la quatrième test des cendres au terrain de cricket de Sydney.

Au cours de l’incident du 31, Stokes a reçu un guichet jambe avant par l’arbitre sur le terrain. Cependant, l’Anglais a immédiatement demandé une révision, qui a montré que le ballon avait dévié des souches. Stokes n’a pas été remis par l’arbitre de la télévision, conformément aux règles.

Stokes n’a pas pu retenir un rire alors que l’incident a été rejoué sur le grand écran du stade, le grand australien Shane Warne, qui était dans la tribune des commentaires à l’époque, a été choqué que l’arbitre ait levé le doigt.

« C’est l’une des choses les plus bizarres que j’ai vu donner, car la balle a heurté les souches et les cautions ne se sont pas détachées… », a déclaré Warne.

« Je suis désolé, je suis encore sous le choc. Je ne suis toujours pas sûr de ce que nous venons de voir.

Le petit maître a tagué Warne dans son tweet de citation et, dans un commentaire ironique, a déclaré que le jeu devait être juste pour les quilleurs.

Le batteur de guichet de l’Inde a également trollé les Australiens sur Twitter en partageant la vidéo avec le commentaire « Quand vous avez confiance en votre souche et que votre souche a confiance en vous… »

Stokes a effectué 66 courses sur 91 balles avant d’être renvoyé par Nathan Lyon. L’Angleterre a terminé la troisième journée à 258 pour sept.

