Sachin Tendulkar investit 2 millions de dollars dans JetSynthesys

Selon la société, l’investissement renforce encore la relation de Tendulkar avec JetSynthesys après avoir été partenaire des jeux de cricket Sachin Saga Cricket Champions et Sachin Saga VR.

Sachin Tendulkar est entré dans le segment des jeux en ligne en prenant une participation de 2 millions de dollars dans JetSynthesys. La société de divertissement numérique et de technologie JetSynthesys est présente dans le monde entier dans les plateformes de jeux, de divertissement numérique et de communauté sociale basée sur les intérêts. Selon la société, l’investissement renforce encore la relation de Tendulkar avec JetSynthesys après avoir été partenaire des jeux de cricket Sachin Saga Cricket Champions et Sachin Saga VR.

« Mon association avec JetSynthesys remonte à près de 5 ans maintenant. Nous avons commencé notre aventure avec Sachin Saga Cricket Champions et l’avons renforcée avec une expérience de cricket en réalité virtuelle unique. C’est l’un des jeux les plus populaires de sa catégorie avec plus de 20 millions de téléchargements. Notre produit suivant était 100 Mo, une destination numérique unique en son genre pour tout ce qui concerne le cricket. Lorsque cette association a commencé, l’objectif était de fournir une expérience de jeu authentique aux amateurs de cricket du monde entier ; maintenant, je suis informé que l’équipe cherche à diversifier ce domaine pour inclure davantage de produits et de plates-formes numériques multi-catégories », a déclaré Sachin Tendulkar.

Avec cet investissement de 2 millions de dollars, Tendulkar rejoint le mouvement des actionnaires existants de JetSynthesys – Adar Poonawalla, Kris Gopalakrishnan, et les family offices de plusieurs milliards de dollars des promoteurs de Thermax, Triveni Group, Yohan Poonawalla Group et DSP Group. « Avec cet investissement, nous sommes ravis de voir Sachin Tendulkar devenir un membre encore plus crucial de la famille JetSynthesys. Nous sommes fiers d’avoir à bord un Bharat Ratna, un homme aux valeurs fortes et une marque indienne et mondiale emblématique, alors que nous construisons une plate-forme mondiale de divertissement multimédia numérique et de sport. Son soutien de longue date témoigne de sa foi en notre vision et, ensemble, nous espérons enrichir davantage de vies à travers le pays et, ce faisant, faire de JetSynthesys un nom encore plus fort dans l’écosystème numérique indien », Rajan Navani, vice-président et directeur général , JetSynthesys, a déclaré.

En mettant l’accent sur les jeux et le divertissement numérique, JetSynthesys a, en peu de temps depuis son lancement, connu une croissance exponentielle et a été à l’origine de nombreuses premières dans la catégorie. Post acquisition de Nautilus Mobile et donc de Real Cricket. La marque est également connue pour ses piles de technologies avancées dans les nouvelles technologies telles que l’IA, la blockchain, l’AR/VR/MR et l’informatique quantique.

Lire aussi : Bomanbridge Media et IN10 Media Network annoncent un partenariat de distribution mondial



Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.