Sachin Tendulkar rend hommage à l’acteur-théoricien Tom Alter à l’occasion de son quatrième anniversaire de décès – voici ce qu’il a écrit

On a ensuite demandé à Sachin s’il préférait les quilleurs rapides, ce à quoi il a hoché la tête et a dit: “Oui. La balle vient ensuite directement à la batte” (Photo: Twitter/Sachin Tendulkar)

La légende vivante du sport Sachin Tendulkar n’avait que 15 ans lorsque l’acteur-théâtre Tom Alter (qui était lui-même un passionné de sport) l’a interviewé. Mercredi, c’était le quatrième anniversaire de la mort de Tom Alter. La légende du sport Sachin Tendulkar lui-même s’est souvenu de Tom et lui a rendu hommage en partageant une publication sur Twitter. En postant une photo de Tom et de lui-même dès la toute première interview, Sachin a écrit: “C’est grâce à cette interview que j’ai rencontré un vrai amateur de sport et un être humain sympathique. RIP Tom Aler. Tu vivras dans nos cœurs pour toujours ». Le tweet a reçu 33 000 likes suivis de 4 015 retweets et 77 citations de tweets.

Grâce à ma toute première interview télévisée, j’ai rencontré un vrai amateur de sport et un bon être humain. Tu vivras dans nos cœurs pour toujours. RIP #TomAlter pic.twitter.com/BJ0fjqaSzM – Sachin Tendulkar (@sachin_rt) 30 septembre 2017

À l’occasion du quatrième anniversaire de la mort de Tom Alter, nous vous ramenons en 1989 lorsque Sachin Tendulkar a été interviewé par Tom Alter dans l’une des rares vidéos. Dans la vidéo, Tom Alter demande à Sachin Tendulkar s’il en a assez des interviews consécutives ? Alter pose une autre question demandant si, « vous serez heureux si vous êtes sélectionné pour les Antilles ou vous allez attendre quelques années de plus avant de le faire ? Sachin a répondu, en gardant ses réponses courtes, “Ce n’est qu’un début, je pense”. À cela, Tom a répondu: “Cela fait partie du fait d’être une star dans le domaine du cricket”. On a ensuite demandé à Sachin s’il préférait les quilleurs rapides, ce à quoi il a hoché la tête et a dit: «Oui. La balle vient alors directement à la batte ». Cette interview remonte au 19 janvier 1989 à Mumbai.

Tom Alter : Vie, réalisations, cause de la mort

La mort de Tom Alter a été annoncée par son fils Jamie Alter lorsqu’il a reçu un diagnostic de cancer de la peau de stade 4 début septembre 2017. Tom Alter est né en Inde mais a des racines américaines. Il était diplômé de la FTII et a obtenu sa première pause dans Dev Anand avec Saheb Bahadur (1977). Le film a été réalisé par Chetan Anand. Tom Alter a également joué des rôles importants dans des films comme Gandhi, Ashiqui, Parinda, Kranti, entre autres. Il a également reçu le prix Padma Shri et est également connu pour ses apparitions à la télévision dans des émissions populaires telles que Junoon, Betaal Pachisi, entre autres.

