Sachin Tendulkar, testé positif au COVID-19, admis à l’hôpital par «  mesure de précaution  »

Tendulkar a été testé positif pour la maladie hautement infectieuse le 27 mars et était depuis à l’isolement à domicile.

L’ancien capitaine indien et légende du bâton Sachin Tendulkar a été admis dans un hôpital de Mumbai par mesure de précaution. Il a été testé positif au COVID-19 il y a six jours. Le joueur de 47 ans a partagé les informations sur Twitter vendredi. «Merci pour vos souhaits et vos prières. Par précaution abondante sur avis médical, j’ai été hospitalisé. J’espère être de retour à la maison dans quelques jours. Faites attention et protégez tout le monde », a-t-il tweeté.

Tendulkar a été testé positif pour la maladie hautement infectieuse le 27 mars et était depuis à l’isolement à domicile.

Il a également souhaité à ses coéquipiers et à tous les fans de cricket le 10e anniversaire de la deuxième victoire en Coupe du monde. «Je souhaite à tous les Indiens et à mes coéquipiers le 10e anniversaire de notre victoire en Coupe du monde», a-t-il déclaré.

Outre Tendulkar, il y a d’autres anciens joueurs de cricket qui ont été testés positifs au COVID-19. L’ancien polyvalent indien Irfan Pathan et son frère aîné Yusuf et S Badrinath ont récemment été testés positifs pour le coronavirus. Tous avaient récemment participé au Road Safety World Series Challenge.

Merci pour vos souhaits et vos prières. Par précaution abondante sur avis médical, j’ai été hospitalisé. J’espère être de retour à la maison dans quelques jours. Faites attention et restez en sécurité tout le monde. Je souhaite à tous les Indiens et à mes coéquipiers le 10e anniversaire de notre Coupe du monde ???????? gagner. – Sachin Tendulkar (@sachin_rt) 2 avril 2021

L’équipe indienne a été menée à la victoire par Tendulkar dans le tournoi des vétérans à Raipur. Les foules étaient autorisées à l’intérieur des stades pendant le tournoi.

Plus tôt samedi, Tendulkar a déclaré qu’il avait pris toutes les mesures nécessaires pour garder Covid-19 à distance, mais qu’il avait développé des symptômes légers.

«Je me suis testé et j’ai pris toutes les précautions recommandées pour m’assurer que Covid est tenu à distance. Cependant, j’ai été testé positif aujourd’hui suite à des symptômes bénins. Tous les autres à la maison ont été testés négatifs. Je me suis mis en quarantaine à la maison et je suis tous les protocoles conseillés par mes médecins. Je tiens à remercier tous les professionnels de la santé qui me soutiennent ainsi que de nombreux autres à travers le pays. Prenez soin de vous tous », a-t-il tweeté le 27 mars.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.